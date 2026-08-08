Tras riña, detienen a mujer que hirió a su pareja en el Centro Histórico

Una mujer fue detenida en calles de la colonia Guerrero, ya que participó en una riña con su pareja sentimental, a la que lesionó con un arma punzocortante, también le aseguraron varias dosis de marihuana.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atendieron el reporte de una una riña en calles de la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, hecho que dejó una persona herida.

Luego de que los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaran a los uniformados de una pelea en la esquina de las calles Plaza de la Concepción y República de Perú, se dirigieron de inmediato al punto y verificaron que una persona resultó lesionada, por lo que solicitaron los servicios de emergencia”.

En el lugar, el afectado les dijo que discutió con su pareja sentimental, de las palabras pasaron a iniciar una pelea, tras la cual la posible implicada sacó un objeto punzocortante y lo agredió.

Paramédicos de Protección Civil valoraron al lesionado de 35 años de edad y lo diagnosticaron con cinco heridas, sin que ameritara traslado hospitalario. Los monitoristas del C2 Oriente señalaron que por medio del video replay de las cámaras de videovigilancia capitalina, observaron las agresiones, por lo que daban seguimiento a la posible responsable que, tras la riña, emprendió la huida”.

Cuando policías patrullaban por Eje Central Lázaro Cárdenas, en su cruce con calle Violeta, vieron a una mujer que manipulaba una bolsa con marihuana, misma que al notar la presencia de los elementos de la SSC intentó escapar.

Sin embargo, la mujer fue detenida metros adelante, al realizarle una revisión preventiva, le aseguraron 21 bolsas de plástico trasparente que contenían aparente marihuana.