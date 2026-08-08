Inicia Benito Juárez Campaña De Prevención Contra El Despojo Con Blindar Bj360º

Con el firme objetivo de proteger el patrimonio habitacional de las familias y garantizar la certeza jurídica sobre sus bienes, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, puso en marcha una estrategia integral de prevención, vigilancia y acompañamiento ante eventuales casos de despojo en la demarcación.

Para asegurar la efectividad de la medida, el gobierno local reforzó el patrullaje operativo en las 56 colonias que integran el territorio juarense a través del programa de seguridad Blindar BJ360º, mecanismo que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, para brindar respuesta inmediata ante cualquier intento de invasión.

En el arranque de las actividades informativas, Mendoza destacó que la demarcación se ha consolidado durante su administración como la alcaldía número uno de la Megalópolis en materia de seguridad. Ante esta posición de liderazgo institucional, el gobernante instó a los ciudadanos a no postergar las alertas y reportar cualquier eventualidad de forma inmediata a los teléfonos de la Base Blindar (800 0500 225 y 55 6049 406).

"Lo más importante para ti es tu patrimonio, para mí también. Por eso estamos haciendo una campaña, estamos informando, estamos recorriendo las calles, donde estamos acompañando a todos los vecinos con este caso que se está dando de despojos. Tengamos cuidado, estemos alerta", aseveró el edil.

A través de recorridos presenciales en los barrios de la alcaldía, brigadas municipales orientan a la ciudadanía sobre los mecanismos de reacción y recomiendan mantener en orden la documentación esencial del inmueble, como escrituras, la inscripción formal ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el pago del impuesto predial vigente y comprobantes de servicios actualizados. Asimismo, la alcaldía dispondrá de un cuerpo de abogados para respaldar legalmente a quienes decidan interponer una denuncia penal.

"La alcaldía te va a acompañar en todo, desde el inicio hasta el final, con asesoría jurídica... acérquense a Blindar BJ, es la mejor policía, nos cuida y los resultados están a la vista", concluyó el titular de la demarcación.