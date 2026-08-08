Activan  alerta máxima por intensas lluvias en Tlalpan

Otro aguacero con tormenta eléctrica azotó la zona sur poniente de la Ciudad de México, en particular, en las montañas de las alcaldías Tlalpan y Xochimilco.

Por tercera ocasión en el año, alrededor de las 21:00 horas la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta púrpura por fuertes lluvias y caída de granizo en Tlalpan.

Las otras dos ocasiones en 2026 que la dependencia activó la máxima alerta por lluvias fue el 1 de junio para Cuajimalpa, mientras que el 11 de mayo para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Para las 21:00 horas, en el pueblo de Topilejo, en Tlalpan, ya se habían acumulado 66.25 milímetros de lluvia, equivalentes a 66.25 litros por metro cuadrado.

En Santo Tomás Ajusco, ya eran 44.25 milímetros y en San Miguel Ajusco, 45.50, ambos poblados ubicados en Tlalpan.

Mientras que, en San Mateo, Xochimilco, se habían acumulado 46.25 milímetros.

Los escurrimientos en calles con pendiente formaron ríos en el pueblo de Topilejo, mismos que impidieron la circulación de automóviles y motocicletas, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales.

Calles de Topilejo padecían severas inundaciones y ya se habían reportado viviendas con ingreso de agua.

La SGIRPC también mantenía la alerta amarilla en Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Para este domingo, se espera que las lluvias de hasta 50 milímetros continúen en la capital, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.