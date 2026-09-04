Cae 'El Loco Brayan', sobrino de 'El Betito', en la Guerrero, CDMX

Un sujeto identificado por su alias como ‘El Loco Brayan’ y quién durante un tiempo se hizo pasar por muerto, fue ubicado y detenido por agentes de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, junto con un cómplice.

‘El Loco Brayan’, es conocido por ser sobrino de “El Betito”, uno de los principales líderes de La Unión Tepito.

Lo decomisado Especial

Junto con él cayó Rafael “N”, alias “El Macaco”, otro hombre relacionado, según las investigaciones, con la misma célula delictiva que opera en la zona centro de la Ciudad de México.

La detención se dio en Eje 1 Norte Guerrero y Héroes. Los policías realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a dos hombres que aparentemente manipulaban una pistola. Al ver a los agentes, los sujetos intentaron escapar, pero fueron alcanzados.

Durante la revisión les encontraron una pistola con cinco cartuchos útiles y 193 dosis de aparente droga: 98 bolsitas con una sustancia similar a la metanfetamina y otros 95 envoltorios con lo que parecía ser cocaína en piedra. También llevaban dinero en efectivo y un teléfono celular.

Brayan “N”, de 36 años, y Rafael “N”, de 31, fueron detenidos y trasladados ante el Ministerio Público de la Fiscalía capitalina, donde se definirá su situación jurídica.

De acuerdo con la SSC, ambos estarían vinculados con una célula generadora de violencia dedicada presuntamente al narcomenudeo, extorsiones, robos y homicidios en el centro de la capital.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, confirmó las detenciones y aseguró que forman parte de los operativos contra los grupos que se disputan el control de actividades delictivas, principalmente en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

La SSC aseguró que solamente entre julio y agosto ha detenido a 102 personas presuntamente relacionadas con dos grupos rivales que operan en esta parte de la ciudad.