Hombre pierde la vida tras ataque directo en Peralvillo

En un ataque directo, un hombre de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida al recibir varios impactos de bala, la agresión ocurrió cuando viajaba a bordo de una camioneta de lujo en la calle Juventino Rosas esquina con Joan Sebastian Bach, en la colonia Peralvillo, de la alcaldía, Cuauhtémoc.

En un video que circula en redes sociales, se puede observar a dos sujetos que viajaban en una motocicleta, al momento de darle alcance al vehículo, se observa que el pasajero saca una pistola dentro de sus pertenencias y abre fuego contra el conductor de la camioneta quién perdió la vida de manera inmediata, a un costado de la camioneta se pudieron contar al menos nueve casquillos percutidos.

Foto: José Antonio García | Excélsior

El lugar quedó acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para facilitar los trabajos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), cuyos peritos trasladaron el cuerpo al anfiteatro de la alcaldía Cuauhtémoc

Mientras que el vehículo fue remolcado y asegurado en la agencia de Ministerio Público.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Según información del Reportero especialista en temas de seguridad, Carlos Jiménez, se trata de Luis Rodríguez, integrante de un grupo delictivo con presencia en Tepito quién en marzo pasado, habría escapado de un operativo policíaco en la alcaldía Gustavo A. Madero.