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Aseguran 7 inmuebles por despojo en Benito Juárez; suman más de 50 mil carpetas

Autoridades informaron que cuatro predios están en vías de restitución, mientras víctimas exigen celeridad e investigan a 14 funcionarios

Por: Iván Mejía, Marco Nájera

Inmueble en calle Tonalá 351, que sufrió por el delito de despojo.
A un año de la invasión por supuestos inquilinos y tras un aseguramiento temporal, el inmueble volvió a ser tomado.Fotos: Archivo/ Ariel Rodríguez e Hilda Castellanos.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Gobierno reportaron el aseguramiento de siete propiedades en la alcaldía Benito Juárez y la posibilidad de restituir otros cuatro inmuebles a sus legítimos dueños, en el marco de las investigaciones por el delito de despojo en la demarcación.

El anuncio se dio durante una reunión de seguimiento con vecinas y vecinos afectados, donde se detalló que en la Ciudad de México existen más de 50 mil carpetas de investigación abiertas por despojo, con un saldo de sólo dos personas detenidas y 14 funcionarios públicos bajo investigación, algunos adscritos a la FGJ.

En el encuentro de más de dos horas, derivado de los compromisos mensuales acordados el 29 de julio, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde, y el de Gobierno, César Cravioto, explicaron que las pesquisas en Benito Juárez se concentraron en la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) para identificar redes y antecedentes.

César Cravioto, a la derecha, en reunión con afectados por delito de despojo en BJ.
Fotos: Archivo/ Ariel Rodríguez e Hilda Castellanos.

Estas reuniones mensuales tienen como objetivo que revisemos caso por caso y veamos los avances, sin perder de vista los enormes retos que aún tenemos por delante”, señaló Alcalde, al confirmar además la vinculación a proceso de dos personas por su probable participación en estos ilícitos.

Los afectados

Al término de la mesa, Alicia Camps, representante de Enlace del Valle, y el abogado defensor Arturo Santana Alfaro confirmaron que dos predios están formalmente a punto de devolverse, entre ellos el de Matías Romero 18, caso que detonó la movilización ciudadana.

“En cuanto se pongan de acuerdo los legítimos propietarios y propietarias, les van a dar ya la legítima posesión. Ellos son copropietarios, ya lo acreditaron”, comentó el abogado, destacando que “está avanzando esta agenda, está avanzando el combate, pero ya hay voluntad política y voluntad administrativa para atender este tema de despojo en la Ciudad de México”.

Inmueble en calle Matías Romero 18, que sufrió por el delito de despojo.
Tras el conflicto registrado en la colonia Del Valle, en Benito Juárez, se dieron a conocer decenas de casos de despojo.Fotos: Archivo/ Ariel Rodríguez e Hilda Castellanos.

En tanto, Cravioto invitó a los afectados a apoyarse en los 100 abogados de la Defensoría Jurídica Ponciano Arriaga en el Zócalo, programa que brinda asesoría y representación legal gratuita en casos de despojo, despidos, abandono familiar, herencias, regularización territorial y otras materias.

Las autoridades señalaron que este mecanismo busca facilitar el acceso a la justicia para las personas que enfrentan conflictos relacionados con su patrimonio.

Sin embargo, los asistentes insistieron en la necesidad de reformas legislativas locales similares a la Ley Carlota del Estado de México.

También las leyes deben de cambiar, para que esto cambie las leyes deben de cambiar. Hoy fue lo que se le pidió a la fiscal y al secretario”, sentenció Camps.

Caso de Tonalá 351

Durante la jornada también expuso su caso Elizabeth Echanove, propietaria del edificio de 30 departamentos en Tonalá 351, colonia Roma Sur, quien denunció que a un año de la invasión por supuestos inquilinos y tras un aseguramiento temporal, el inmueble volvió a ser tomado sin que las autoridades concreten las diligencias correspondientes.

La Fiscalía CDMX aseguró que mantendrá abierto el diálogo mediante el Gabinete de Prevención y Atención al Delito de Despojo.

*mcam

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