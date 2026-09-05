Aseguran 7 inmuebles por despojo en Benito Juárez; suman más de 50 mil carpetas

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Gobierno reportaron el aseguramiento de siete propiedades en la alcaldía Benito Juárez y la posibilidad de restituir otros cuatro inmuebles a sus legítimos dueños, en el marco de las investigaciones por el delito de despojo en la demarcación.

El anuncio se dio durante una reunión de seguimiento con vecinas y vecinos afectados, donde se detalló que en la Ciudad de México existen más de 50 mil carpetas de investigación abiertas por despojo, con un saldo de sólo dos personas detenidas y 14 funcionarios públicos bajo investigación, algunos adscritos a la FGJ.

En el encuentro de más de dos horas, derivado de los compromisos mensuales acordados el 29 de julio, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde, y el de Gobierno, César Cravioto, explicaron que las pesquisas en Benito Juárez se concentraron en la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) para identificar redes y antecedentes.

Fotos: Archivo/ Ariel Rodríguez e Hilda Castellanos.

Estas reuniones mensuales tienen como objetivo que revisemos caso por caso y veamos los avances, sin perder de vista los enormes retos que aún tenemos por delante”, señaló Alcalde, al confirmar además la vinculación a proceso de dos personas por su probable participación en estos ilícitos.

Los afectados

Al término de la mesa, Alicia Camps, representante de Enlace del Valle, y el abogado defensor Arturo Santana Alfaro confirmaron que dos predios están formalmente a punto de devolverse, entre ellos el de Matías Romero 18, caso que detonó la movilización ciudadana.

“En cuanto se pongan de acuerdo los legítimos propietarios y propietarias, les van a dar ya la legítima posesión. Ellos son copropietarios, ya lo acreditaron”, comentó el abogado, destacando que “está avanzando esta agenda, está avanzando el combate, pero ya hay voluntad política y voluntad administrativa para atender este tema de despojo en la Ciudad de México”.

Tras el conflicto registrado en la colonia Del Valle, en Benito Juárez, se dieron a conocer decenas de casos de despojo. Fotos: Archivo/ Ariel Rodríguez e Hilda Castellanos.

En tanto, Cravioto invitó a los afectados a apoyarse en los 100 abogados de la Defensoría Jurídica Ponciano Arriaga en el Zócalo, programa que brinda asesoría y representación legal gratuita en casos de despojo, despidos, abandono familiar, herencias, regularización territorial y otras materias.

Las autoridades señalaron que este mecanismo busca facilitar el acceso a la justicia para las personas que enfrentan conflictos relacionados con su patrimonio.

Sin embargo, los asistentes insistieron en la necesidad de reformas legislativas locales similares a la Ley Carlota del Estado de México.

También las leyes deben de cambiar, para que esto cambie las leyes deben de cambiar. Hoy fue lo que se le pidió a la fiscal y al secretario”, sentenció Camps.

Caso de Tonalá 351

Durante la jornada también expuso su caso Elizabeth Echanove, propietaria del edificio de 30 departamentos en Tonalá 351, colonia Roma Sur, quien denunció que a un año de la invasión por supuestos inquilinos y tras un aseguramiento temporal, el inmueble volvió a ser tomado sin que las autoridades concreten las diligencias correspondientes.

La Fiscalía CDMX aseguró que mantendrá abierto el diálogo mediante el Gabinete de Prevención y Atención al Delito de Despojo.

*mcam