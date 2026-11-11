Procesan a Óscar “N” por feminicidio de mujer y adolescente en Tláhuac

Óscar “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de su pareja sentimental y la hija de ésta, de 17 años, en la alcaldía Tláhuac, fue vinculado a proceso por un juez de control, durante la continuación de la audiencia inicial.

Como medida cautelar, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la fiscalía deberá fortalecer los datos de prueba en su contra.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 30 de octubre, al interior de un domicilio ubicado en la calle Cisne, esquina con Lago Cuitzeo, en la colonia La Turba.

El detenido Especial

De acuerdo con el reporte policial, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al inmueble tras recibir una alerta por una persona lesionada con arma blanca. Al ingresar, encontraron a dos mujeres inconscientes sobre el piso, con manchas hemáticas, así como a un hombre con heridas.

Paramédicos que atendieron la emergencia confirmaron que Karla García Guevara, de 34 años, y una adolescente de 17 años, identificada con las iniciales O.M.G., habían fallecido a consecuencia de heridas punzocortantes.

En el mismo lugar fue atendido David Antonio García Riaño, de 55 años, quien presentaba una lesión en el tórax provocada por un arma blanca.

" data-youtube-vid src="https://www.youtube.com/embed/ ?enablejsapi=1" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen>

El hombre relató a los policías que intervino para detener una discusión entre su hija y su yerno, pero al ingresar a la habitación encontró a ambas mujeres tendidas en el suelo. Cuando intentó sujetar al presunto agresor, éste también lo atacó con un cuchillo.

Óscar “N”, de 39 años, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Con la vinculación a proceso, el imputado permanecerá privado de la libertad mientras el Ministerio Público recaba datos de prueba para asentar la responsabilidad del presunto sospechoso.