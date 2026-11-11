Sujeto mata a su pareja y a su hijastra de 17 años en Tláhuac; piden justicia

Una discusión dentro de una casa en Tláhuac terminó con la muerte de una mujer y su hija de 17 años, quienes presuntamente fueron atacadas a cuchilladas por la pareja sentimental de la madre. El abuelo de la adolescente también resultó herido cuando intentó intervenir.

Las víctimas fueron identificadas como Carla y su hija Osiris, mientras que el presunto responsable es Óscar “N”, quien ya se encuentra detenido.

Todo ocurrió durante la madrugada del 30 de octubre, cuando el hombre habría llegado a la vivienda bajo los efectos de alguna droga y comenzó a discutir con Carla, a quien presuntamente también golpeó.

Mamá e hija fueron asesinadas Especial

La mujer alcanzó a llamar a sus familiares para pedir ayuda, pero antes de que pudieran llegar, su pareja supuestamente tomó un cuchillo y la atacó.

Osiris de 17 años intentó defender a su mamá, pero también terminó siendo víctima de la agresión. De acuerdo con su padre, Rafael Martel, la adolescente recibió una puñalada por la espalda.

El detenido Especial

El abuelo de la joven también acudió al domicilio para tratar de detener al agresor, pero recibió una herida con el arma blanca que estuvo a punto de alcanzarle el corazón.

Rafael contó a Imagen Noticias que aquella madrugada recibió una llamada para avisarle que había ocurrido un problema en la casa donde vivía su hija. Sin saber qué tan grave era la situación, se subió a su motocicleta y salió rumbo al lugar.

Cuando llegó, encontró patrullas, una ambulancia y varios vecinos reunidos afuera de la vivienda. Entre la gente alcanzó a ver a su exsuegra llorando mientras otras personas intentaban consolarla.

Las víctimas mortales Especial

Al acercarse, la mujer le dijo que Carla había muerto.

Rafael comenzó entonces a preguntar desesperadamente por Osiris. Según contó, los policías inicialmente le aseguraron que su hija se encontraba bien, pero horas después recibió la noticia de que también había fallecido.

El hombre lamentó que su hija hubiera perdido la vida sin recibir ayuda a tiempo.

De acuerdo con su testimonio, después de atacar a las víctimas, Óscar presuntamente se provocó heridas. Cuando llegaron los servicios de emergencia, fue atendido por paramédicos.

El sospechoso fue detenido y permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, señalado por los delitos de feminicidio agravado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El padre de Osiris aseguró que el acusado ha tratado de justificar lo ocurrido bajo el argumento de que actuó en defensa propia, pues supuestamente Carla y la adolescente lo estaban golpeando.

Sin embargo, Rafael rechaza esa versión y pide que las autoridades esclarezcan lo sucedido y castiguen al responsable.

También recordó que, tiempo antes del ataque, había comenzado a notar cambios en la forma de comportarse de su hija y de Carla. Incluso, aseguró que la mujer llegó a bloquearlo de sus contactos sin darle ninguna explicación.

Ahora, mientras intenta sobrellevar la muerte de su hija, Rafael busca que el caso no quede impune. También pidió a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia que hablen con alguien de confianza y pidan ayuda antes de que las agresiones lleguen a consecuencias irreparables.

El caso continúa en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar la situación legal del acusado en breve.

Con información de Brenda Salas