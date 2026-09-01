Establecen prisión preventiva contra acusado del asesinato de Paola Buenrostro

Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a Arturo “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de la activista trans Paola Buenrostro.

Durante la audiencia inicial, la defensa del imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que será el próximo viernes 4 de septiembre, a las 8:30 de la mañana, cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo o no a proceso.

Arturo “N” permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, a donde será trasladado mientras continúa el proceso judicial.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) sostuvo la acusación por el homicidio cometido mediante disparo de arma de fuego, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia.

Se rompe el diálogo

A la salida de los juzgados, Kenya Cuevas, activista y amiga de Paola Buenrostro, manifestó su inconformidad con la manera en que la fiscalía clasificó el caso, pues insistió en que debe ser investigado y reconocido como transfeminicidio.

Cuevas explicó que, antes de la audiencia, intentaron establecer un diálogo con la fiscalía para abordar la clasificación jurídica del caso, pero este se rompió debido a que la institución mantuvo la acusación por homicidio calificado.

Vamos a seguir peleando que se reconozca o que se clasifique como transfeminicidio, ya que existe la ley, por este caso nace esta ley”, señaló.

La activista recordó que cuando ocurrió el asesinato de Paola todavía no existía en la Ciudad de México el tipo penal de transfeminicidio, por lo que en su momento se había planteado que el caso fuera considerado como feminicidio.

En entrevista, Kenya Cuevas también denunció haber sido víctima de discriminación por su identidad de género durante su ingreso al juzgado.

Aseguró que elementos de seguridad se dirigieron hacia ella utilizando términos con los que no se identifica, situación que calificó como particularmente grave después de años de lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas trans.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Me nombraron como caballero”, denunció.

Asimismo, acusó que durante la audiencia la representación del Ministerio Público habría hecho referencia a su identidad de género anterior, pese a que, dijo, existen disposiciones y recomendaciones que establecen la obligación de respetar la identidad de género de las personas.

Celebran medida cautelar

Cuevas adelantó que buscarán iniciar acciones ante organismos de derechos humanos contra la actuación que atribuyó a la fiscal especializada en feminicidios, a quien acusó de mantener una postura transfóbica al no reconocer casos de mujeres trans bajo la figura de transfeminicidio.

La activista reconoció que la determinación judicial representa un avance al mantener al imputado bajo prisión preventiva, pero expresó su indignación por la clasificación jurídica del caso y por lo ocurrido durante la audiencia.