Metro CDMX aplica operativo contra pirotecnia por Fiestas Patrias

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México comenzó con la implementación del operativo Cero Pirotecnia. Desde este martes y hasta el 16 de septiembre, el organismo intensificará la vigilancia en las entradas de todas las estaciones para prevenir el ingreso, traslado y venta de fuegos artificiales.

Operativo contra la pirotecnia Especial

Se hará hincapié en estaciones como Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica, informó el organismo.

Operativo contra la pirotecnia

"En el marco de las celebraciones patrias, a partir de hoy, martes 1 de septiembre, y hasta el día 16 del mes en curso, se reforzará el control de acceso en todas las estaciones de la Red como parte del operativo Cero Pirotecnia”, indicó el STC en un comunicado.

Operativo contra la pirotecnia

La vigilancia en los accesos se complementará con dispositivos móviles de seguridad a cargo de elementos de los grupos Fuerza de Reacción y Estratégicos, quienes realizarán recorridos a bordo de trenes, pasillos y zonas de distribución para detectar e inhibir el traslado o la venta de estos materiales.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Agrupamiento Fuerza de Tarea participará en las labores de recolección y destino final de los artículos pirotécnicos asegurados.

Operativo contra la pirotecnia

Como medida complementaria, también se supervisará por medio del sistema de videovigilancia.

Operativo vs pirotecnia

“La pirotecnia representa un riesgo para la integridad de las personas y puede provocar lesiones graves, incendios, daños a las instalaciones y afectaciones al servicio”, indicó.

El STC exhortó a los usuarios a colaborar con las medidas de seguridad y abstenerse de ingresar, trasladar o comercializar cualquier tipo de material pirotécnico dentro del Metro.