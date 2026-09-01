¿Qué pasó con los autores intelectuales del asesinato de Micky Hair en Masaryk?

El asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, ocurrido el 29 de septiembre de 2025 en Polanco, tiene ya tres personas detenidas y dos de ellas fueron vinculadas a proceso como presuntos autores materiales.

Sin embargo, permanece una pregunta central sin respuesta pública: ¿quién ordenó el asesinato?

Miguel de la Mora, de 28 años, fue atacado a balazos cuando salía de su negocio ubicado en la avenida Molière, cerca de Presidente Masaryk, en la colonia Polanco Segunda Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. El ataque ocurrió la noche del 29 de septiembre de 2025.

Las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) permitieron reconstruir parte de la operación y llevar ante un juez a tres personas relacionadas con el crimen.

Pero hasta ahora, la información pública disponible llega principalmente hasta quienes habrían ejecutado y facilitado el homicidio.

Tres detenidos por el asesinato

El primer detenido fue José Eduardo “N”, señalado por las autoridades como una persona que habría vigilado previamente a la víctima y participado en la logística de la fuga.

Foto: SSC

De acuerdo con las investigaciones, habría utilizado un automóvil como vehículo de apoyo para facilitar la huida de los agresores después del ataque. Fue detenido en diciembre de 2025.

La investigación continuó durante los meses siguientes hasta identificar a dos hombres señalados directamente como los presuntos autores materiales.

Se trata de Ángel Jorel “N” y Kevin Anthony “N”, quienes fueron detenidos en abril de 2026 mediante órdenes de aprehensión por el homicidio de Miguel de la Mora.

El 14 de abril de 2026, un juez de control los vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado y les impuso prisión preventiva justificada. El juez concedió tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

¿Quién disparó contra Micky Hair?

De acuerdo con la información presentada durante la investigación, Ángel Jorel “N”, de 19 años, es señalado como la persona que habría disparado contra el estilista.

Las autoridades establecieron que los presuntos agresores conocían las actividades de Miguel de la Mora, así como sus horarios y rutinas, lo que apunta a una operación planeada y no a un ataque circunstancial.

Especial

La investigación también permitió establecer que antes del homicidio hubo reuniones para coordinar la ejecución.

Después del ataque, los responsables huyeron del lugar y las autoridades utilizaron cámaras de videovigilancia, entrevistas y labores de inteligencia para reconstruir sus movimientos y ubicarlos.

Los 80 mil pesos que cambian la pregunta

Uno de los datos más relevantes que surgió durante las audiencias es que Ángel Jorel “N” y Kevin Anthony “N” habrían recibido 80 mil pesos por ejecutar a Miguel de la Mora.

El dato fue reportado a partir de las investigaciones de la Fiscalía capitalina y quedó consignado en la cobertura de las audiencias judiciales.

Esto refuerza la hipótesis de que se trató de un homicidio por encargo.

Pero también abre el principal interrogante que todavía permanece sin una respuesta pública: ¿quién pagó esos 80 mil pesos?

Hasta la información pública disponible, las autoridades capitalinas no han identificado judicialmente a una persona como autora intelectual del homicidio ni han informado de una orden de aprehensión contra quien habría contratado a los presuntos sicarios.

Crimen en Micky’s Hair Salón Masaryk.

Por eso, no puede afirmarse que exista ya un autor intelectual plenamente identificado.

Lo que sí se conoce sobre la planeación

Las investigaciones apuntan a que los responsables estudiaron previamente las actividades de la víctima.

La carpeta de investigación estableció que los presuntos agresores conocían el entorno de Miguel de la Mora y los horarios en los que se encontraba en su negocio. La Fiscalía también sostuvo que los involucrados formaban parte de un grupo de sicarios que habría sido contratado para cometer el asesinato.

Ángel Jorel habría participado en reuniones previas para planear el ataque.

Después, según la investigación, habría sido quien disparó contra el estilista mientras Kevin Anthony participaba en la operación.

José Eduardo, por su parte, es señalado como parte de la logística previa y de la huida.

Con ello, las autoridades han conseguido avanzar en la reconstrucción del nivel operativo del homicidio.

Lo que todavía falta es subir un nivel en la investigación.

El autor intelectual sigue sin ser identificado públicamente

La existencia de presuntos sicarios y el supuesto pago de 80 mil pesos no permiten establecer automáticamente quién ordenó el crimen.

Para llegar a esa conclusión se requiere acreditar quién realizó el contacto, quién entregó o transfirió el dinero, quién proporcionó información sobre la víctima y cuál fue la razón para ordenar su asesinato.

Crimen en Micky’s Hair Salón Masaryk.

Hasta ahora, esos elementos no han sido dados a conocer de manera suficiente por las autoridades para identificar públicamente a un autor intelectual.

Por ello, cualquier nombre que circule como supuesto responsable de haber ordenado el crimen debe considerarse una línea de investigación o una acusación no acreditada, mientras no exista una imputación formal.

Las amenazas que había denunciado

Antes de su asesinato, Miguel de la Mora había presentado una denuncia relacionada con amenazas y fraude contra Eduardo Ederly González.

Ese antecedente cobró relevancia después del homicidio porque puso bajo atención pública una relación conflictiva que la víctima había llevado previamente ante las autoridades.

Sin embargo, la existencia de esa denuncia no demuestra que González haya ordenado el asesinato.

De acuerdo con la información pública disponible, no existe una imputación judicial contra él como autor intelectual del homicidio.

Por ello, el antecedente debe presentarse como parte de la investigación previa y no como una prueba de responsabilidad criminal.

¿Ya se conoce el móvil?

Tampoco existe, públicamente, una conclusión judicial definitiva sobre el motivo por el que Miguel de la Mora fue asesinado.

El hecho de que los presuntos responsables conocieran sus rutinas y que supuestamente recibieran dinero por ejecutarlo permite sostener que se trató de un ataque dirigido.

Pero todavía falta establecer qué originó la orden de matar al estilista.

Las hipótesis sobre conflictos personales, económicos o relacionados con sus actividades profesionales no deben presentarse como hechos mientras la Fiscalía no determine y judicialice alguna de ellas.

Un expediente con una parte esclarecida

El caso de Micky Hair no está judicialmente cerrado.

Las autoridades ya tienen a tres personas detenidas y dos de ellas enfrentan un proceso penal como presuntos autores materiales del homicidio. La investigación ha establecido además una posible mecánica de vigilancia, planeación, ejecución y fuga.

micky Hair

Pero la parte superior de la cadena permanece sin una respuesta pública.

La pregunta fundamental sigue siendo quién contrató a los presuntos sicarios y quién puso los 80 mil pesos que, de acuerdo con la investigación, habrían recibido por cometer el crimen.

Hasta ahora, no existe una persona públicamente identificada y judicialmente imputada como autora intelectual del asesinato de Miguel Ángel de la Mora.

Por eso, aunque la investigación ha avanzado en la identificación de quienes presuntamente ejecutaron el ataque, todavía falta esclarecer quién estuvo detrás de la orden.

El expediente tiene detenidos.

Tiene presuntos ejecutores.

Tiene una cantidad de dinero vinculada con el homicidio.

Pero todavía no tiene, públicamente, una respuesta definitiva a la pregunta que permanece en el fondo del caso: ¿quién mandó matar a Micky Hair y por qué?