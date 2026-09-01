Aguacero vespertino afecta con mayor intensidad a Azcapotzalco
A causa de la lluvia, el Metro anunció que en varias líneas de la red se implementó la marcha de seguridad
La lluvia que cayó la tarde de este martes en la Ciudad de México se acumuló en mayor cantidad en zonas de la alcaldía Azcapotzalco.
Para las 15:00 horas, en la zona de San Pablo Xalpa ya se habían registrado 22.50 milímetros de lluvia o 22.50 litros por metro cuadrado, de acuerdo con el monitoreo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).
También llovió con intensidad en alcaldías como Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.
La lluvia ya había dejado encharcamientos en calles y vialidades de la capital, entre ellas los ejes 2 y 3 norte.
Las Líneas 1, 2, 3, 4, 8 y 9 del Metro operaron con marcha de seguridad por las lluvias.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantenía la Alerta Amarilla por lluvias y granizo en la capital.