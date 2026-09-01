Aguacero vespertino afecta con mayor intensidad a Azcapotzalco

La lluvia que cayó la tarde de este martes en la Ciudad de México se acumuló en mayor cantidad en zonas de la alcaldía Azcapotzalco.

Para las 15:00 horas, en la zona de San Pablo Xalpa ya se habían registrado 22.50 milímetros de lluvia o 22.50 litros por metro cuadrado, de acuerdo con el monitoreo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

También llovió con intensidad en alcaldías como Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

La lluvia ya había dejado encharcamientos en calles y vialidades de la capital, entre ellas los ejes 2 y 3 norte.

Las Líneas 1, 2, 3, 4, 8 y 9 del Metro operaron con marcha de seguridad por las lluvias.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantenía la Alerta Amarilla por lluvias y granizo en la capital.