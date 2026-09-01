Última Hora Impreso de hoy

Liberan a perrito que quedó atrapado en reja de una casa

La propietaria de la vivienda relató que el lomito escapaba de otro perro y cuando quiso pasar la reja su cabeza quedó atorada

Por: Diego Rodríguez

El perro rescatado fue llevado a instalaciones de la BVA para recibir atención médica
El perro rescatado fue llevado a instalaciones de la BVA para recibir atención médicaFoto: SSC

Un perro fue rescatado por elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) debido a que estaba atorado en la reja perimetral de una vivienda, el animal metió la cabeza entre la estructura y no pudo liberarse.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la colonia Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan.

Por medio de un reporte, los agentes fueron informados que un perro blanco, de talla mediana, estaba atrapado por la cabeza en una reja metálica, de la que no podía zafarse.

El perro rescatado fue llevado a instalaciones de la BVA para recibir atención médica
El perro rescatado fue llevado a instalaciones de la BVA para recibir atención médicaFoto: SSC

Los especialistas de la BVA se entrevistaron con la dueña del inmueble, quien les informó que el perrito no es de su propiedad y que, momentos antes, el animalito entró a su predio huyendo de otro can que lo agredió en la vía pública y en su intento de escape, atoró su cabeza en la reja”.

Los rescatistas procedieron con las maniobras de rescate, con la ayuda de unas pinzas tipo cizalla cortaron la reja, con el debido cuidado para no lastimar al can y conseguir que quedara completamente libre.

La propietaria de la vivienda relató que el lomito escapaba de otro perro
Reproducir
La propietaria de la vivienda relató que el lomito escapaba de otro perro

Una vez a salvo, al peludito le brindaron alimento y agua, posteriormente lo trasladaron a sus instalaciones ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde los médicos veterinarios zootecnistas le darán la atención y lo mantendrán en observación, también le brindarán los cuidados respectivos”.

Temas: