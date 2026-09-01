Liberan a perrito que quedó atrapado en reja de una casa

Un perro fue rescatado por elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) debido a que estaba atorado en la reja perimetral de una vivienda, el animal metió la cabeza entre la estructura y no pudo liberarse.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la colonia Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan.

Por medio de un reporte, los agentes fueron informados que un perro blanco, de talla mediana, estaba atrapado por la cabeza en una reja metálica, de la que no podía zafarse.

El perro rescatado fue llevado a instalaciones de la BVA para recibir atención médica Foto: SSC

Los especialistas de la BVA se entrevistaron con la dueña del inmueble, quien les informó que el perrito no es de su propiedad y que, momentos antes, el animalito entró a su predio huyendo de otro can que lo agredió en la vía pública y en su intento de escape, atoró su cabeza en la reja”.

Los rescatistas procedieron con las maniobras de rescate, con la ayuda de unas pinzas tipo cizalla cortaron la reja, con el debido cuidado para no lastimar al can y conseguir que quedara completamente libre.

Reproducir La propietaria de la vivienda relató que el lomito escapaba de otro perro