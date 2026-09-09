El PRI vuelve a coquetear con el PAN rumbo a 2027

La coordinadora de la bancada del PRI en el congreso local, Tania Larios, expresó que su partido va a buscar una gran alianza “de la mano de Acción Nacional —rumbo al 2027— y si Movimiento Ciudadano no se suma, como ya han venido diciendo que no, es porque quieren dividir a la oposición y hoy quien divida a la oposición le hace el peor de los juegos a Morena”.

“En la Ciudad de México se va a buscar una gran alianza con el partido opositor que es el PRI, de la mano de Acción Nacional”, subrayó.

En conferencia, Larios afirmó también que “mucha gente sabe que Movimiento Ciudadano es igual a Morena, que Movimiento Ciudadano es Morena de closet y que justo México no está para esquiroles y traidores”.

En entrevista en el pleno del congreso local, al coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde, se le preguntó si estaría a favor de una alianza del PRI y el PAN para la elección de 2027.

El panista respondió que el PAN “está fuerte en la Ciudad de México, después de la elección de 2018, que tuvimos si mi memoria no me falla 13, 14 puntos en la Ciudad de México, de puro PAN. En esa ocasión fuimos en alianza con MC y con el PRD. En 2021 duplicamos la votación, pasamos a 26 puntos de puro PAN, sin PRI, sin PRD. Y en el 2024 alcanzamos 27 por ciento”.

Al respecto comentó que su partido en la ciudad “ha estado experimentando un crecimiento, me atrevería a decir permanente, sostenido. Así que yo confío que en la elección intermedia del próximo año, esa línea ascendente seguirá”.

Y expuso que las alianzas que hizo su partido en 2021 y 2024 con el PRI y el PRD “tuvieron sus pros y sus bemoles. Confío en que mi dirigencia nacional y mi dirigencia del partido a nivel Ciudad de México tomarán la mejor decisión” respecto a ir en alianza, o no, en las próximas elecciones.

La oposición señala "peros" para Morena

La diputada Larios expuso en conferencia que bajo los gobiernos de Morena “vivimos peor que nunca: en inseguridad, en miedo, en riesgos, en salud y lo que pasó con los médicos que los intoxicó el mismo gobierno por falta de recursos —en el Hospital General— por falta de salubridad, es una desgracia y es un insulto. Nunca había pasado antes”.

Lo que se requiere, dijo Larios, es “un gobierno que asuma sus tareas y que la ciudadanía en total libertad evalúe. Y la evaluación de la ciudadanía actualmente es negativa”.

Ante esa evaluación negativa de la población “Morena tiene tanto miedo y por eso como nunca antes, Morena está intentando meter iniciativas para coartar la libertad de expresión, para controlar las redes sociales, para censurar a los medios de comunicación que sean críticos”, puntualizó la priista.

Por su parte, Atayde expuso que al caminar por las calles y recorrer distintos territorios “sí veo un hartazgo, sí veo un ánimo como de decepción porque el problema cuando se promete tanto, cuando tú te pones la vara tan alta, pues tienes que cumplir y me parece que hay una distancia brutal entre lo que se prometió y lo que se está viviendo”.