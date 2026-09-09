Buscan que FIDAMPU tenga facultades para combatir los despojos

El diputado local del PAN, Mario Sánchez, presentó en la sesión del congreso local una iniciativa de reforma al código penal local para que el titular de la FIDAMPU, tenga atribuciones para investigar y perseguir el delito de despojo y dirigir “investigaciones para identificar estructuras criminales dedicadas al despojo de inmuebles”.

Propuso que en el artículo 63 Bis se le otorguen al titular de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) facultades para “investigar la probable participación de personas servidoras públicas, fedatarios, gestores o particulares que faciliten la comisión del delito”.

E implementar protocolos de reacción inmediata cuando exista riesgo de consumación del delito y proteger de manera prioritaria a personas adultas mayores, mujeres víctimas de violencia patrimonial, personas con discapacidad y demás grupos de atención prioritaria, que puedan ser víctimas del delito de despojo.

En tribuna, Sánchez expuso que el problema del despojo no puede medirse únicamente por el número de denuncias o carpetas de investigación abiertas, sino por la capacidad de las instituciones para detener los efectos del delito y lograr que las personas afectadas puedan recuperar sus inmuebles.

Recordó que de enero de 2020 a abril de 2026 se abrieron más de 25 mil carpetas de investigación por despojo en la Ciudad de México y que “abrir una carpeta de investigación no significa hacer justicia (...) necesitamos que las instituciones tengan herramientas para actuar antes de que el tiempo termine beneficiando a quien pretende apropiarse ilegalmente de un inmueble”.