Presidenta del IECM pide a partidos competencia electoral "dentro del marco de la ley"

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, hizo un llamado a los partidos políticos, candidatos, ciudadanos y funcionarios públicos "a que la competencia -electoral del 2026-2027 - se dé dentro del marco de la ley, respetar las reglas de precampaña, campaña, atender las normas vinculadas a la fiscalización, a la colocación de propagandas".

Así lo dijo en la Sesión Solemne de Inicio del Proceso Electoral 2026-2027 en la sede del IECM y expresó que a las personas servidoras públicas les corresponde "actuar con imparcialidad y neutralidad, preservando en todo momento la equidad de la contienda".

Avendaño expresó que algunos de los desafíos de este proceso electoral será toda la información que se maneja en redes sociales y las herramientas de inteligencia artificial "que han transformado profundamente la comunicación política y que pueden ampliar el acceso a la información, pero también facilitar la difusión de contenidos falsos o manipulados".

Al respecto el consejero electoral, Ernesto Ramos, expuso que "la desinformación se produce desde cualquier ámbito, incluidas las redes sociales, por supuesto, pero que no son excluyentes, no solamente se dan en las redes sociales, se ven distintos ámbitos, en los cuales distintas personas pueden ser morales o físicas. Intentan transmitir sus intereses políticos, sus intereses directamente vinculados a la elección a una ciudadanía mucho más amplia".

Al respecto comentó que el problema es que "no solamente buscan posicionar intereses a través de noticias falsas (...) sino que en su caso también buscan deslegitimar a las autoridades electorales y a los ejercicios democráticos".

La consejera electoral Ericka Estrada, habló de que en las elecciones intermedias como las que habrá en 2027, se reduce el porcentaje de participación de los electores y el gran reto para el instituto "es cómo le hacemos para que esas personas que no están participando, no están ejerciendo sus derechos, vengan, que sepan que ahí van a estar las boletas, que sepan que sus votos van a contarse de manera adecuada y que todos valen lo mismo al momento de llegar a las urnas".

Y recordó que la lista nominal hasta el 27 de agosto pasado estaba integrada por 8 millones 24 mil 268 personas de las cuales 243 mil son jóvenes de entre 18 y 19 años, y los invito a acercarse a los partidos políticos, conocer a fondo las propuestas y trayectorias de los candidatos a los 286 cargos que se elegirán el 6 de junio del próximo año.

Por su parte la consejera Sonia Pérez, expresó que durante la existencia del IECM "hemos rendido muy buenas cuentas en cuanto a los resultados y la organización de las elecciones y el reto principal ahora será mantener esos mismos resultados".

Y recordó que ayer el consejo general aprobó medidas "para garantizar la equidad en la contienda y uno de los retos significativos será ser vigilantes de que se cumplan esas reglas".

Partidos políticos exigen contienda con reglas claras

En una sesión que estuvo llena de contrastes en el IECM, la representante de Movimiento Ciudadano, Natalia Barajas afirmó que "Hace dos años, precisamente en junio del 2024, se cometió un atropello a la democracia en esta herradura: tristemente, desde la casa más importante de la democracia en la Ciudad de México, ocurrió un atropello que sé muy bien que ustedes recuerdan y que seguro pensaron que olvidamos: se interpretó la ley a su antojo y conveniencia para que los diputados de Morena pudieran entrar a sus plurinominales a costa de cualquier cosa, así sea, entrar con otro color en el congreso".

Y expuso que en la sesión del consejo general de junio del 2024 "minutos antes de la sesión, siete triunfos originalmente contabilizados para Morena conforme al convenio de candidatura común, fueron reasignados al Partido Verde y al partido del trabajo para efectos del cálculo, permitiendo que Morena recibiera nueve diputaciones de representación proporcional, aquélla modificación no fue menor, alteró la integración del Congreso y redujo la representación de otras fuerzas políticas, incluida la de movimiento ciudadano".

En ese sentido, Barajas expuso que su partido espera que en este proceso electoral la autoridad electoral actúe con estricto respeto a la legislación electoral.

Por su parte, el representante de Somos México, Fernando Belauzarán se refirió al mismo tema que Barajas diciendo "Esa bochornosa farsa no debe repetirse. Basta con aplicar el lineamiento de la militancia efectiva que ha usado el INE desde 2021: es decir que la filiación del candidato defina su adscripción en el momento del reparto para evitar dicho fraude".

Y expuso que "por grave que haya sido la devastación institucional, todo tiene remedios si conserva el voto libre. Es el último reducto. El vestigio que aún queda de lo que hace no mucho era una democracia con deficiencias, contradicciones y pendientes".