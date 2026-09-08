Heroínas de la Independencia iluminan el Zócalo capitalino 

Con más de tres mil 400 metros cuadrados de luminarias y un trabajo artesanal de cuatro meses realizado por 111 trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó desde el Zócalo el tradicional encendido del alumbrado decorativo con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Desde el primer cuadro de la ciudad, la mandataria capitalina destacó que la edición de este año rinde un homenaje a la memoria histórica de las heroínas del movimiento insurgente, proyectando las imágenes de Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez y Gertrudis Bocanegra sobre las fachadas del Palacio del Ayuntamiento, edificio de Gobierno, Congreso local, Edificio de Mercaderes y la calle 20 de Noviembre.

Hoy encendemos estas luces para iluminar de dónde venimos. Iluminamos la historia completa de México y a las mujeres que, a pesar de ser protagonistas, permanecieron durante siglos en la oscuridad; ellas son las madres de la patria, construyeron matria", afirmó Brugada Molina durante su discurso.

Foto: Especial

El titular de la Sobse, Raúl Basulto Luviano, detalló que los mosaicos y tapetes monumentales integran además la figura del águila real devorando a la serpiente sobre un nopal. Las luminarias festivas se extenderán hacia vialidades emblemáticas de la capital, como el Paseo de la Reforma, Avenida de los Insurgentes, la Alameda Central y el Bosque de Chapultepec.

Brugada enfatizó el contexto político actual, al señalar la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, recalcó la importancia de resguardar la soberanía nacional frente a influencias externas, asegurando que la voluntad del pueblo prevalece en la construcción del país.