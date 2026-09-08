Clara Brugada continúa regularización de La Angostura con entrega de escrituras

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, puso en marcha la primera de siete etapas del plan de regularización en la colonia La Angostura, en la alcaldía Álvaro Obregón, mediante la entrega de escrituras a las familias del sector a través del programa “Legado con Amor 2026”.

El objetivo del gobierno capitalino es abatir el rezago patrimonial histórico en esta demarcación antes de concluir 2027 y combatir de manera frontal el delito de despojo.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina instruyó a la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), así como a la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT), a agilizar la atención de los expedientes para garantizar la certeza jurídica del suelo.

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Brugada Molina explicó que la zona ha padecido problemáticas complejas derivadas de la ocupación irregular de predios y fraudes inmobiliarios cometidos en el pasado.

Vamos a acelerar para que muy pronto podamos hacer la entrega de las escrituras de La Angostura; yo sé que con las escrituras se van a acabar muchos problemas, como los condicionamientos o amenazas", sostuvo Brugada Molina.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, destacó la importancia de la medida para brindar tranquilidad social a las familias vulnerables y enalteció la labor de las mujeres fundadoras del asentamiento.

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Hoy se les está reconociendo su esfuerzo y entrega a través de la justicia social que la jefa de Gobierno decidió poner como punta de trabajo y de conexión con cada una de las mujeres”.

Adicionalmente, se ratificó que La Angostura albergará una de las estaciones clave de la nueva Línea 5 del Cablebús, obra de infraestructura que conectará a las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras directamente con la estación del Metro Mixcoac.