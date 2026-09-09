Preparan mantenimiento a la L12; cierre de un tramo del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) se prepara para realizar trabajos de mantenimiento en un tramo de la Línea 12 del Metro, lo que implicaría la suspensión del servicio entre las estaciones Lomas Estrella y la terminal Tláhuac.

Aunque la fecha no se ha hecho oficial, se contempla la posibilidad de aprovechar el periodo de asueto por las fiestas patrias, del 12 al 16 de septiembre.

El motivo del mantenimiento sería el cambio de elementos del sistema de vías ubicados entre las estaciones Calle 11 y Periférico Oriente.

El STC indicó que, hasta el momento, no se había anunciado el cierre de estaciones de la Línea 12 por mantenimiento en el sistema de vías.

Ello, luego de que en redes sociales se difundió un aparente documento del STC en donde se establece que del 12 al 16 de septiembre permanecerá fuera de servicio el tramo Lomas Estrella - Tláhuac.

Este tramo comprende las estaciones Lomas Estrella, Calle 11, Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac.

El presunto documento indica que el servicio del Metro sería reemplazado provisionalmente por autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Mientras que el tramo Mixcoac – San Andrés Tomatlán operaría con normalidad.

“Hasta el momento no se ha anunciado el cierre de estaciones de la Línea 12. Cualquier modificación en el servicio se informará de manera oportuna a través de nuestros canales oficiales”, indicó el STC en su cuenta de X ante el revuelo generado en redes sociales.

El presunto documento que se difundió en redes sociales indica que los trabajos de mantenimiento incluirían el cambio de aparatos de vía, 140 durmientes de madera por otros de concreto, cuatro semi cambios, dos piezas de cruzamiento, 300 metros cúbicos de balasto, 600 metros de rectificación de trazo y perfil de vía, verificación y corrección de medidas geométricas y la normalización de cuatro aparatos de dilatación.

Consultado al respecto, el STC no confirmó la originalidad del documento, pero indicó que aún no había fecha para cierre de estaciones.