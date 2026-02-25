Cae en Tláhuac sujeto ligado a ataque a balazos en Iztapalapa, CDMX

Elementos policiacos detuvieron a un hombre de 29 años, quien se encontraba en posesión de dosis de droga y que, de acuerdo con investigaciones, estaría posiblemente relacionado con una agresión con disparos de arma de fuego ocurrida el pasado 7 de febrero en Iztapalapa, Ciudad de México donde un hombre resultó lesionado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban recorridos de vigilancia en la colonia 3 de Mayo cuando, en la esquina de la calle Emperadores y Segunda Cerrada de Emperadores, observaron a un sujeto a bordo de una motocicleta gris con vivos negros y verdes manipulando envoltorios similares a los utilizados para la distribución de narcóticos.

Sus cómplices ya están detenidos

Al notar la presencia policial, el individuo intentó huir corriendo, pero fue alcanzado metros adelante. Conforme a los protocolos de actuación, los oficiales le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 13 dosis de cocaína, 20 bolsitas con marihuana y un teléfono celular.

Según la información brindada por la autoridad, el detenido estaría posiblemente vinculado con una agresión con disparos registrada el 7 de febrero en la colonia Predio Degollado, alcaldía Iztapalapa, donde un hombre resultó herido. Por esos hechos, ese mismo día fueron detenidos otros dos probables responsables, de 46 y 38 años de edad.

El hombre de 29 años de edad fue detenido y presentado, junto con la motocicleta y lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

