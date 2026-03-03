¡Prepárate! Marcha y manifestaciones se esperan HOY en CDMX
Este martes 3 de marzo se prevén varias manifestaciones y una marcha que afectarán diversas vialidades de la capital.
En la Ciudad de México este martes 3 de marzo se espera al menos una marcha y varias manifestaciones que afectarán diversas vialidades importantes a lo largo del día; te dejamos las alternativas viales para que no llegues tarde a tus destinos.
MARCHA:
Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres
HORA: 10:00 hrs.
LUGAR: Estación Periférico del Tren Ligero en Calzada México Xochimilco y Blvd. Periférico Adolfo Ruiz Cortines Colonia Coapa Alcaldía Tlalpan CDMX.
RUMBO A: Dirección General del Colegio de Bachilleres en Periférico Sur # 6677 Colonia Santa María Tepepan alcaldía Xochimilco CDMX.
MOTIVO: Exigen aumento salarial del 30% y homologación en los salarios con las percepciones de los trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios.
Opciones viales
Acoxpa y División del Norte hacia Tepepan
Canal de Miramontes y Prolongación División del Norte
Viaducto Tlalpan con incorporación por laterales
Guadalupe I Ramírez como vía interna en Xochimilco
MANIFESTACIONES
Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC).
HORA: 10:00 hrs.
LUGAR: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Av. Nuevo León # 210 Colonia Hipódromo alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
Alternativas viales:
Eje 3 Sur Baja California
Eje 2 Sur Querétaro
Avenida Insurgentes Sur con incorporación por calles internas
Circuito Interior con salida en Campeche o Baja California
Eje 4 Sur Benjamín Franklin
HORA: 11:00 hrs.
LUGAR: Comisión Nacional del Agua Av. Insurgentes Sur # 2416 Colonia Copilco el Bajo alcaldía Coyoacán CDMX.
Avanza por....
Eje 10 Sur Universidad
Avenida Miguel Ángel de Quevedo
Eje 3 Oriente Cafetales si se viene desde el oriente
Circuito Interior con salida hacia Universidad
Avenida Aztecas y calles internas de Copilco
MOTIVO: Incumplimientos de concesiones de pozos de agua en el estado de Guerrero.
Colectiva Rosas Rojas
HORA: 13:00 hrs.
LUGAR: Universidad Pedagógica Nacional en Carretera Picacho Ajusco # 24 Colonia Héroes de Padierna alcaldía Tlalpan CDMX.
MOTIVO: Realizarán diversas actividades en demanda de una alternativa feminista, contra el capital, el patriarcado y el imperialismo, lo anterior rumbo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Alternativas viales:
Periférico Sur con salida hacia Picacho Ajusco
Avenida Insurgentes Sur hacia Fuentes Brotantes y conexión a Picacho
Calzada de Tlalpan hacia San Fernando y desvío a Picacho Ajusco
Carretera Federal a Cuernavaca con incorporación por calles internas hacia Héroes de Padierna
Bosques del Pedregal y Camino a Santa Teresa como acceso alterno desde el sur
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sección 9 democrática de la Ciudad de México
HORA: 20:00 hrs.
LUGAR: Sala Prof. Misael Nuñez Acosta en Belisario Domínguez # 32 Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
MOTIVO: Asamblea Nacional Representatita (ANR) de Comites de Lucha y CES de la Coordinacion de la Coordinadora Nacional de Trsbajadores de la Educación (CNTE) Rumbo al paro de 72 hrs. del 18 al 20 de Marzo 2026.
Opciones viales:
Eje Central Lázaro Cárdenas con incorporación por República de Cuba o República de Chile
Avenida Hidalgo con acceso por Allende
Paseo de la Reforma con desvío por Donceles
Eje 1 Norte Mosqueta y conexión por Palma o República de Brasil
Fray Servando Teresa de Mier con ingreso por calles del primer cuadro
Movimiento de Regeneración Sindical
HORA: Durante el día.
LUGAR: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán # 259 Colonia Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez CDMX.
MOTIVO: Mesas de recolección de firmas con la finalidad de promover la remoción de integrantes del Comité Central y de las Comisiones Autónomas, como parte de la caravana denominada Por el derecho y la justicia de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Alternativas viales
Eje 8 Sur Popocatépetl
Avenida Río Churubusco
Avenida Universidad
Calzada de Tlalpan
Eje Central con incorporación hacia División del Norte
Grupo Porril 3 de Marzo del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo
HORA: Durante el día.
LUGAR: Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo en Av. de los 100 Metros y Av. Fortuna Colonia Magdalena de las Salinas alcaldía Gustavo A. Madero CDMX.
MOTIVO: Celebrarán el XXXIII Aniversario de la conformación de su organización.
Alternativas viales:
Eje Central Lázaro Cárdenas hacia norte
Avenida Instituto Politécnico Nacional
Circuito Interior con salida en La Raza
Calzada Vallejo
Avenida Montevideo y conexión por Fortuna
