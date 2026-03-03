¡Prepárate! Marcha y manifestaciones se esperan HOY en CDMX

En la Ciudad de México este martes 3 de marzo se espera al menos una marcha y varias manifestaciones que afectarán diversas vialidades importantes a lo largo del día; te dejamos las alternativas viales para que no llegues tarde a tus destinos.

MARCHA:

Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Estación Periférico del Tren Ligero en Calzada México Xochimilco y Blvd. Periférico Adolfo Ruiz Cortines Colonia Coapa Alcaldía Tlalpan CDMX.

bachilleres 20

RUMBO A: Dirección General del Colegio de Bachilleres en Periférico Sur # 6677 Colonia Santa María Tepepan alcaldía Xochimilco CDMX.

MOTIVO: Exigen aumento salarial del 30% y homologación en los salarios con las percepciones de los trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios.

Opciones viales

Acoxpa y División del Norte hacia Tepepan

Canal de Miramontes y Prolongación División del Norte

Viaducto Tlalpan con incorporación por laterales

Guadalupe I Ramírez como vía interna en Xochimilco

MANIFESTACIONES

Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC).

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Av. Nuevo León # 210 Colonia Hipódromo alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Campesinos bloqueo en Zacatecas

Alternativas viales:

Eje 3 Sur Baja California

Eje 2 Sur Querétaro

Avenida Insurgentes Sur con incorporación por calles internas

Circuito Interior con salida en Campeche o Baja California

Eje 4 Sur Benjamín Franklin

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Comisión Nacional del Agua Av. Insurgentes Sur # 2416 Colonia Copilco el Bajo alcaldía Coyoacán CDMX.

Avanza por....

Eje 10 Sur Universidad

Avenida Miguel Ángel de Quevedo

Eje 3 Oriente Cafetales si se viene desde el oriente

Circuito Interior con salida hacia Universidad

Avenida Aztecas y calles internas de Copilco

MOTIVO: Incumplimientos de concesiones de pozos de agua en el estado de Guerrero.

Colectiva Rosas Rojas

HORA: 13:00 hrs.

LUGAR: Universidad Pedagógica Nacional en Carretera Picacho Ajusco # 24 Colonia Héroes de Padierna alcaldía Tlalpan CDMX.

MOTIVO: Realizarán diversas actividades en demanda de una alternativa feminista, contra el capital, el patriarcado y el imperialismo, lo anterior rumbo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Alternativas viales:

Periférico Sur con salida hacia Picacho Ajusco

Avenida Insurgentes Sur hacia Fuentes Brotantes y conexión a Picacho

Calzada de Tlalpan hacia San Fernando y desvío a Picacho Ajusco

Carretera Federal a Cuernavaca con incorporación por calles internas hacia Héroes de Padierna

Bosques del Pedregal y Camino a Santa Teresa como acceso alterno desde el sur

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sección 9 democrática de la Ciudad de México

HORA: 20:00 hrs.

Maestros se enfrentan a la policía frente a embajada de EU

LUGAR: Sala Prof. Misael Nuñez Acosta en Belisario Domínguez # 32 Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Asamblea Nacional Representatita (ANR) de Comites de Lucha y CES de la Coordinacion de la Coordinadora Nacional de Trsbajadores de la Educación (CNTE) Rumbo al paro de 72 hrs. del 18 al 20 de Marzo 2026.

Opciones viales:

Eje Central Lázaro Cárdenas con incorporación por República de Cuba o República de Chile

Avenida Hidalgo con acceso por Allende

Paseo de la Reforma con desvío por Donceles

Eje 1 Norte Mosqueta y conexión por Palma o República de Brasil

Fray Servando Teresa de Mier con ingreso por calles del primer cuadro

Movimiento de Regeneración Sindical

HORA: Durante el día.

LUGAR: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán # 259 Colonia Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez CDMX.

MOTIVO: Mesas de recolección de firmas con la finalidad de promover la remoción de integrantes del Comité Central y de las Comisiones Autónomas, como parte de la caravana denominada Por el derecho y la justicia de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Alternativas viales

Eje 8 Sur Popocatépetl

Avenida Río Churubusco

Avenida Universidad

Calzada de Tlalpan

Eje Central con incorporación hacia División del Norte

Grupo Porril 3 de Marzo del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo

CCH Vallejo

HORA: Durante el día.

LUGAR: Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo en Av. de los 100 Metros y Av. Fortuna Colonia Magdalena de las Salinas alcaldía Gustavo A. Madero CDMX.

MOTIVO: Celebrarán el XXXIII Aniversario de la conformación de su organización.

Alternativas viales:

Eje Central Lázaro Cárdenas hacia norte

Avenida Instituto Politécnico Nacional

Circuito Interior con salida en La Raza

Calzada Vallejo

Avenida Montevideo y conexión por Fortuna

