Detienen a familiares de Daniel Tadeo por destrozos en agencia de MP

Tras causar destrozos en una agencia del Ministerio Público de la alcaldía Álvaro Obregón, elementos policíacos detuvieron a familiares de Daniel Tadeo, motociclista que murió en un accidente de tránsito en Santa Fe, CDMX, en diciembre de 2024.

Reportes policíacos señalan que ayer alrededor de las 19:40 horas, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recibieron un reporte de una riña al interior de un departamento ubicado en San Bartolo Ameyalco.

Este miércoles, en la audiencia intermedia realizada en los juzgados de la colonia Doctores, se desahogaron los datos de prueba Foto: Especial

Hicieron destrozos

Los hombres fueron puestos a disposición en un Juzgado Cívico, donde los remitieron al Ministerio Público, cuya autoridad presuntamente no quiso recibir al presunto responsable, por lo que un grupo de personas comenzaron a romper cristales y a dañar las instalaciones de la coordinación Territorial AOB-1 que están en la colonia Cristo Rey.

Por estos hechos, los oficiales detuvieron a tres mujeres y al mismo número de hombres, quienes se identificaron como integrantes del Colectivo Tadeo, mismo que fue fundado en memoria del motociclista quien era padre de dos niños.

Daniel Tadeo

Fueron identificados

Los arrestados dijeron llamarse Jesús de 63 años de edad, Jesús Alejandro de 34 años, Ana Cristina "N" de 34 años, Jesús "N” de 40 años, María Martina "N" de 55 años y Sandra "N" de 29 años, ésta última hermana del difunto.

Será en las próximas horas que el Ministerio Público defina la situación jurídica de los detenidos quienes están acusados por daños a la propiedad.

Los familiares e integrantes del Colectivo Tadeo han sido señalados por No Más Presos Inocentes de lucrar con la muerte de Daniel, toda vez que la parte acusada estaba dispuesta a pagar más de la reparación de los daños en parámetros de la Ley.

Sin embargo, ellos han pedido más de 20 millones de pesos a cambio de otorgarle el perdón a la conductora respondes del accidente en el que perdió la vida el motociclista.

*bb