Más de 2 mil beneficiados con obras en la alcaldía Magdalena Contreras

Como parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura deportiva, la movilidad y la protección civil, la alcaldía Magdalena Contreras entregó una serie de obras que beneficia a más de 2 mil vecinas y vecinos de San Nicolás Totolapan.

El alcalde Fernando Mercado Guaida subrayó que las acciones responden a solicitudes históricas de la comunidad y una planeación responsable enfocada en el bienestar colectivo.

Entre los proyectos rehabilitados se encuentra el Deportivo Primero de Mayo, que beneficia a más de 8 mil usuarios entre habitantes, deportistas y personal administrativo. En este espacio se realizaron mejoras en el gimnasio de box y el área de tochito con nuevo piso de caucho, rehabilitación de techumbres, modernización de sanitarios y construcción de gradas con cubierta.

Obras en un deportivo de la alcaldía Magdalena Contreras Foto: Especial

También se sustituyeron luminarias y se efectuaron trabajos de pintura e impermeabilización. Además, se reforzó la seguridad con nueva reja, caseta de vigilancia y rehabilitación del acceso principal y estacionamiento. El edil afirmó que “el compromiso cumplir y entregar un deportivo funcional y digno para todas y todos”.

Luminarias nuevas en área deportiva de Magdalena Contreras Foto: Especial

En tanto, en la obra correspondiente al Programa Calle Completa, se incluyó la sustitución de la línea de agua potable, repavimentación, construcción de guarniciones, colocación de rejillas, señalización y nuevas luminarias. Estas obras beneficiaron a 250 habitantes.

Asimismo, en Calle Canal se construyeron muros de contención de concreto reforzado y piedra braza, pavimento hidráulico, guarniciones y luminarias. Además, se colocó reja para evitar la acumulación de basura en la barranca y se rehabilitaron aparatos de ejercicio al aire libre. La obra beneficia a más de mil 800 vecinos y forma parte de una estrategia preventiva que contempla limpieza de barrancas y desazolves programados.

El alcalde Fernando Mercado Guaida informó que estas acciones se complementan con el fortalecimiento de la estrategia de seguridad, que ha permitido una disminución cercana al 30% en la incidencia delictiva.

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, en la entrega de una serie de obras Foto: Especial

jcp