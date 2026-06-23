¡Prepárate! HOY habrá 4 marchas y más de 10 eventos masivos en CDMX
Sal con tiempo ya que este 23 de junio la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalla que habrá cuatro marchas y al menos dos manifestaciones.
Este martes 23 de junio se tienen programadas cuatro marchas, al menos dos manifestaciones y más de 10 eventos masivos en la Ciudad de México en diversos horarios y zonas. Te damos todos los detalles para que evites aglomeraciones y llegues con tiempo a tus destinos.
MARCHAS
Juzgadoras y Juzgadores Federales Cesados con la Reforma Judicial
Hora: 09:30 horas
Ruta: Monumento a la Revolución y Senado de la República hacia la Secretaría de Gobernación.
Motivo: Exigen indemnizaciones y pensiones pendientes derivadas de la reforma judicial.
Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Avenida Chapultepec, José María Izazaga y Balderas.
Resistencias MX
Hora: 10:00 horas
Ruta: Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación.
Motivo: Apoyo a familias buscadoras y exigencia de verdad y justicia.
Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte y Avenida Insurgentes.
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente
Hora: 11:00 horas
Ruta: Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación.
Motivo: Exigen libertad para uno de sus integrantes y justicia para miembros asesinados.
Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje Central, Insurgentes y Arcos de Belén.
Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C.
Hora: 09:30 horas
Lugar: Parque de la Bombilla, Álvaro Obregón.
Motivo: Protesta contra la reforma judicial; no se descarta traslado a juzgados federales.
Alternativas viales: Revolución, Periférico Sur, Barranca del Muerto, Río Mixcoac y Universidad.
MANIFESTACIONES
Comunidad IBQ
Hora: 13:00 horas
Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Gustavo A. Madero.
Motivo: Asamblea para informar avances y definir acciones futuras.
Alternativas viales: Avenida IPN, Montevideo, Cien Metros y Vallejo.
Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
Hora: 17:30 horas
Lugar: Secretaría de Gobernación.
Motivo: Mitin por desapariciones forzadas vinculadas al EPR en Oaxaca.
Alternativas viales: Avenida Chapultepec, Balderas, Bucareli, Eje 1 Norte y Circuito Interior.
EVENTOS MASIVOS
México Ciudad que Baila “Memoria Luminosa IV”
Lugar: Palacio de Bellas Artes.
Alternativas: Eje Central, Dr. Río de la Loza y José María Izazaga.
Futlán, Tierra de Fútbol
Lugar: Parque Aztlán.
Alternativas: Constituyentes, Periférico y Circuito Interior.
Gigantes del Fútbol
Lugar: Paseo de la Reforma.
Alternativas: Circuito Interior, Chapultepec y Mariano Escobedo.
Filmación de documental “Zócalo, el Corazón de México”
Lugar: Zócalo y diversos puntos turísticos de la ciudad.
Alternativas: Eje 1 Norte, Fray Servando, Izazaga y Circunvalación.
Corredores Turísticos
Lugar: Diversos puntos turísticos de la CDMX.
Alternativas: Circuito Interior, Ejes Viales y Periférico.
Festival Campo Marte 26
Lugar: Campo Marte.
Alternativas: Ejército Nacional, Periférico y Marina Nacional.
FIFA Fan Festival
Hora: 09:30 horas
Lugar: Zócalo Capitalino.
Alternativas: Eje 1 Norte, Fray Servando, Izazaga y Congreso de la Unión.
Festivales Futboleros en la CDMX
Lugar: Parque de la Bombilla, Tezozómoc, Utopía Meyehualco, Central de Abasto y otros puntos.
Alternativas: Dependerán de cada sede; como opción general usar Periférico, Circuito Interior y Ejes Viales.
México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”
Lugar: Monumento a la Madre.
Alternativas: Insurgentes, Circuito Interior, Chapultepec y Reforma.
Arcoíris Global de Ivette Mattern
Hora: 19:00 horas
Trayecto: Del Monumento a la Revolución al Zócalo.
Alternativas: Eje Central, Izazaga, Chapultepec y Circuito Interior.
Lucha Libre Profesional
Hora: 19:30 horas
Lugar: Arena México.
Alternativas: Eje Central, Cuauhtémoc, Dr. Río de la Loza y Viaducto.