¡Prepárate! HOY habrá 4 marchas y más de 10 eventos masivos en CDMX

Este martes 23 de junio se tienen programadas cuatro marchas, al menos dos manifestaciones y más de 10 eventos masivos en la Ciudad de México en diversos horarios y zonas. Te damos todos los detalles para que evites aglomeraciones y llegues con tiempo a tus destinos.

MARCHAS

Juzgadoras y Juzgadores Federales Cesados con la Reforma Judicial

Juzgados Especial

Hora: 09:30 horas

Ruta: Monumento a la Revolución y Senado de la República hacia la Secretaría de Gobernación.

Motivo: Exigen indemnizaciones y pensiones pendientes derivadas de la reforma judicial.

Alternativas viales: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Avenida Chapultepec, José María Izazaga y Balderas.

Resistencias MX

Hora: 10:00 horas

Ruta: Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación.

Motivo: Apoyo a familias buscadoras y exigencia de verdad y justicia.

Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte y Avenida Insurgentes.

Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente

Hora: 11:00 horas

Tráfico pesado Especial

Ruta: Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación.

Motivo: Exigen libertad para uno de sus integrantes y justicia para miembros asesinados.

Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje Central, Insurgentes y Arcos de Belén.

Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C.

Hora: 09:30 horas

Lugar: Parque de la Bombilla, Álvaro Obregón.

Motivo: Protesta contra la reforma judicial; no se descarta traslado a juzgados federales.

Alternativas viales: Revolución, Periférico Sur, Barranca del Muerto, Río Mixcoac y Universidad.

MANIFESTACIONES

Comunidad IBQ

Hora: 13:00 horas

Tráfico

Lugar: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Gustavo A. Madero.

Motivo: Asamblea para informar avances y definir acciones futuras.

Alternativas viales: Avenida IPN, Montevideo, Cien Metros y Vallejo.

Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

Hora: 17:30 horas

Lugar: Secretaría de Gobernación.

Motivo: Mitin por desapariciones forzadas vinculadas al EPR en Oaxaca.

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, Balderas, Bucareli, Eje 1 Norte y Circuito Interior.

EVENTOS MASIVOS

México Ciudad que Baila “Memoria Luminosa IV”

Lugar: Palacio de Bellas Artes.

Alternativas: Eje Central, Dr. Río de la Loza y José María Izazaga.

Futlán, Tierra de Fútbol

Lugar: Parque Aztlán.

Alternativas: Constituyentes, Periférico y Circuito Interior.

Gigantes del Fútbol

Lugar: Paseo de la Reforma.

Alternativas: Circuito Interior, Chapultepec y Mariano Escobedo.

Filmación de documental “Zócalo, el Corazón de México”

Lugar: Zócalo y diversos puntos turísticos de la ciudad.

Alternativas: Eje 1 Norte, Fray Servando, Izazaga y Circunvalación.

Corredores Turísticos

Lugar: Diversos puntos turísticos de la CDMX.

Alternativas: Circuito Interior, Ejes Viales y Periférico.

Festival Campo Marte 26

Lugar: Campo Marte.

Alternativas: Ejército Nacional, Periférico y Marina Nacional.

FIFA Fan Festival

Hora: 09:30 horas

Lugar: Zócalo Capitalino.

Alternativas: Eje 1 Norte, Fray Servando, Izazaga y Congreso de la Unión.

Festivales Futboleros en la CDMX

Lugar: Parque de la Bombilla, Tezozómoc, Utopía Meyehualco, Central de Abasto y otros puntos.

Alternativas: Dependerán de cada sede; como opción general usar Periférico, Circuito Interior y Ejes Viales.

México Aquí “El Lugar Donde Todo México Converge”

Lugar: Monumento a la Madre.

Alternativas: Insurgentes, Circuito Interior, Chapultepec y Reforma.

Arcoíris Global de Ivette Mattern

Hora: 19:00 horas

Trayecto: Del Monumento a la Revolución al Zócalo.

Alternativas: Eje Central, Izazaga, Chapultepec y Circuito Interior.

Lucha Libre Profesional

Hora: 19:30 horas

Lugar: Arena México.

Alternativas: Eje Central, Cuauhtémoc, Dr. Río de la Loza y Viaducto.