Cayeron 35 millones de metros cúbicos de agua ayer en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México atendió al 100 por ciento los encharcamientos derivados de las intensas lluvias registradas entre la noche del viernes y las 07:00 horas de este sábado 8 de agosto. Las precipitaciones acumuladas superaron los 35.1 millones de metros cúbicos de agua en toda la capital.

Viveros de Coyoacán

Para hacer frente a las emergencias, la administración capitalina desplegó un contingente de más de 115 elementos operativos, bomberos, ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas, apoyados por 42 equipos de maquinaria pesada, entre los que destacaron 20 equipos hidroneumáticos y 10 vehículos de bombeo de emergencia.

El operativo desplegado mediante el Plan Tlaloque 2.0 se concentró en la activación, difusión y actualización de Alertas Roja y Naranja en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Durante la jornada, el Río Magdalena llegó a su máxima capacidad a las 17:50 horas Foto: Especial

Las estaciones pluviométricas registraron los mayores acumulados en el Foro Cultural Magdalena Contreras, con 69.75 milímetros, y en la Planta Picacho Periférico, con 64.75 milímetros. Asimismo, cuerpos de emergencia reportaron la atención por la caída de 31 árboles, dos postes, 16 encharcamientos severos y siete cortocircuitos, afectando principalmente el suroriente de la ciudad.

En la demarcación de Tlalpan se desplegaron equipos de bombeo de alta capacidad para mitigar inundaciones en el bajo puente de Periférico y Picacho Ajusco, así como en avenidas principales como Insurgentes Sur y Calzada de Tlalpan. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizó evaluaciones en viviendas afectadas por el ingreso de agua en colonias de Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa e Iztacalco.

Durante la jornada, el Río Magdalena llegó a su máxima capacidad a las 17:50 horas Foto: Especial

Paralelamente, las autoridades informaron que cuerpos de rescate pusieron a salvo a un habitante en la colonia Lomas de Padierna tras el colapso de una barda perimetral. El Gobierno capitalino mantendrá las labores de vigilancia en la red hidráulica y reiteró el llamado a la ciudadanía a no tirar basura en las calles.