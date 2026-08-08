Cae mujer en Cuauhtémoc con 81 billetes falsos e identidades apócrifas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc a una mujer de 34 años en posesión de 81 billetes falsos de moneda nacional, 11 hojas con impresiones de dólares, 13 pasaportes de diversas entidades, 20 formatos de actas de nacimiento locales, seis credenciales del Instituto Nacional Electoral, tres tarjetas de circulación, 10 plásticos bancarios y 16 sellos de golpe.

La acción policial ocurrió en el cruce de las calles Palma Norte y República de Cuba, en la colonia Centro, luego de que la encargada de un establecimiento comercial solicitara el apoyo de los uniformados. La denunciante señaló que momentos antes la implicada intentó realizar el pago de diversos productos utilizando billetes apócrifos que carecían de los sellos de seguridad correspondientes, para posteriormente darse a la fuga.

Tras un operativo de búsqueda en la zona, los efectivos de la SSC le dieron alcance y, en apego a los protocolos de actuación, le realizaron una revisión preventiva que derivó en el aseguramiento del papel moneda apócrifo y la aparente documentación oficial falsa.

Posterior a la revisión, los agentes informaron a la señalada sobre sus derechos constitucionales y la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con todo el material incautado, con el fin de determinar su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación.