Preparan modificaciones al Reglamento de Tránsito en CDMX: nuevas placas

La Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) trabaja en modificaciones al Reglamento de Tránsito local para emplacar scooters, bicimotos y bicicletas eléctricas, conocidos como “vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE)”.

El 15 de agosto de 2025, el Congreso capitalino aprobó diversas modificaciones a la Ley de Movilidad de la capital en materia de regulación de la micromovilidad, en las que se indicaba que los usuarios de estos vehículos tendrían 360 días para regularizarse, “requiriendo licencia tipo A o B, placas, tarjeta de circulación”, además de contar con tarjeta de circulación, usar casco especial y chaleco.

Las modificaciones al Reglamento también prohíben la circulación en banquetas.

Al respecto, la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, detalló en una conferencia de prensa —en la que se presentó el proyecto de la nueva Universidad de las Artes, que se construirá en la ciudad— que actualmente se analiza “cuáles serán los carriles adecuados para la circulación de estos vehículos”.

Vamos a especificar muy bien cuál es la circulación de estos vehículos; cuáles son las aceras y carriles que van a ser adecuados para este asunto (…) También se van a establecer obligaciones de seguridad para la circulación de bicimotos y bicis eléctricas, además de scooters”.

Placas para nuevos usuarios en CDMX

Dijo que “las propuestas ya están escritas; lo único que está ahora pendiente es la forma de registro que se va a hacer para todo lo que implica esto (del proceso de emplacamiento)”.

Ya se tiene terminado el diseño de las placas y se va a someter a evaluaciones”, agregó.

Estas modificaciones se presentarán en una iniciativa de reforma a los artículos cuarto, 21 y 37 del Reglamento de Tránsito local, adelantó.

Se hicieron estos estudios de los diversos modelos. Se habló con todos los sectores que producen o que importan este tipo de modelos; se hicieron fichas técnicas por tipología, por peso, por volumen, por potencia, por dimensiones y características particulares. Pero, sobre todo, algo muy importante también: los diversos aditamentos que tienen este tipo de vehículos, que son diversos”.

Incluso, expresó que se analiza el tipo por el peso de la unidad, para determinar el tipo de placa que les corresponderá a scooters, bicimotos y bicicletas eléctricas. “Se estableció que la placa tipo A será para unidades de 35 kilos y la tipo B va a ser de 35 hasta 350 kilos de peso”.

Sin embargo, la Consejera Jurídica remarcó que el mecanismo de emplacamiento aún se estudia con la Secretaría de Administración y Finanzas, para fijar el costo del trámite.

Tenemos pendiente la tarea de definir cómo será el registro, la forma de emplacamiento y la lógica de la tipología A o B, porque se están haciendo pruebas con el tipo de tipología”, concluyó.

