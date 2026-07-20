Acusan desvío de 3 mil 360 millones de pesos en CDMX

Integrantes de Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron públicamente este lunes un presunto desvió de recursos por 3 mil 360 millones de pesos por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

En una conferencia de prensa realizada frente al Quiosco Morisco de Santa María la Ribera, Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Pensando en México, informó que se trataría de un desvió de recursos y daños a la hacienda pública en 318 obras de drenaje que presumió no se realizaron o no funcionaron y que fueron anunciadas en mayo para evitar las inundaciones en la capital, todo ello, en el marco del mundial de fútbol.

Chertorivski, quien fue candidato a la Jefatura de Gobierno durante las elecciones pasadas, informó que la queja se presentó ante la Contraloría General de la Ciudad de México.

Y es por eso que el día de hoy presentamos y ya se entregó y ya tenemos el sello de recibido ante la Contraloría General de la Ciudad de México una denuncia en contra de Clara Brugada Molina por el posible desvío de recursos y daño a la hacienda pública.

La queja se presentó ante la Contraloría General de la Ciudad de México. Karina Tejada

“ No pedimos que nos crean a nosotros, es de notoriedad pública que esta ciudad ha estado bajo el agua, una ciudad inundada en todas las demarcaciones. Pedimos que la Contraloría investigue con la información en la mano, si esos 3 mil 360 millones de pesos se ejercieron efectivamente y se ejercieron bien. Es lo mínimo que merece la gente que hoy sigue sacando agua de sus casas”, dijo.

Dijo que de mayo a la fecha han documentado, al menos, 89 inundaciones que han afectado a decenas de capitalinos. Y que se han anegado sitios patrimonio como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, además de vialidades importantes como Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Insurgentes, Periférico, Calzada de Tlalpan, Calzada Ignacio Zaragoza, Viaducto, entre otras.

Aquí hay solo dos posibilidades. La primera, el dinero sí se gastó y la obra claramente no sirve y no mitigó nada. Eso es un fracaso de planeación, es un fracaso de ejecución, que la gente en esta ciudad ya pagamos con nuestros impuestos. Lo segundo que el dinero no se ejerció. Y si eso pasó, pues hay un desvío de recursos públicos. Ninguna de las dos alternativas es aceptable”, expresó.

Chertorivski advirtió que el Gobierno capitalino anunció más inversiones multimillonarias para drenaje lo que sumaría 7 mil millones de pesos. Y aunque reconoció que la inversión en obra pública es necesaria, señaló que primero se debe aclarar el destino de los primeros 3 mil 360 millones.