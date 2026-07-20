Bache en Circuito Interior deja motociclista lesionado y daña al menos dos vehículos

Esta madrugada, un motociclista resultó lesionado al perder el equilibrio del vehículo que conducía luego de caer en un bache de grandes dimensiones y profundidad, ubicado en los carriles centrales del Circuito Interior, a la altura de la calle Ciprés, en la colonia Atlampa, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Por el incidente, registrado minutos antes de las 5 de la mañana, algunos automovilistas apoyaron al motociclista, que quedó tendido e inconsciente en el carril de extrema derecha, donde corría el riesgo de ser arrollado por otro vehículo.

Asimismo, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes resguardaron al lesionado mientras llegaban paramédicos a bordo de una unidad médica.

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudió al lugar; sin embargo, no lo hizo en una ambulancia, sino en un vehículo tipo pick up, por lo que no pudo trasladarlo de inmediato y tuvo que esperar tres horas para que llegara la unidad médica.

Excélsior / Rodolfo Dorantes

El joven permaneció todo ese tiempo tendido en la vía pública, asegurado a una tabla rígida, con collarín, suero y el dolor de las lesiones ocasionadas por el accidente, con el riesgo de que su estado de salud se complicara.

Excélsior / Rodolfo Dorantes

Luego de la larga espera, el joven fue llevado a un hospital para su valoración y atención médica.

Excélsior / Rodolfo Dorantes

Cabe señalar que, a causa del bache, al menos dos vehículos resultaron con daños al pasar por la oquedad, que tiene al menos 50 centímetros de profundidad y un diámetro aproximado de metro y medio. Según los vecinos, ya tiene por lo menos una semana y ha sido reportado a las autoridades sin que, hasta hoy, hayan hecho algo para repararlo.