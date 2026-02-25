Alertan en CDMX por mensajes de fraude sobre adeudos y multas vehiculares

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) lanzó un aviso a la ciudadanía ya que ha detectado mensajes de texto fraudulentos (SMS) en los que se notifican supuestos adeudos de movilidad, multas pendientes o presuntas sanciones relacionadas con los vehículos.

En estos mensajes se pide a las personas ingresar a enlaces externos para realizar pagos inmediatos, lo cual dicen las autoridades capitalinas representa un fraude.

¿Qué dicen los mensajes?

Mensajes fraudulentos Especial

Algunos de los mensajes señalan:

“Movilidad informa: Ultimas 24 horas para liquidar su deuda vial antes de cargos judiciales: https://www.multassz.cc/mx

Otro texto indica:

Ultimo aviso de movilidad: El adeudo vial para 0711 pasara a cobro judicial mañana. Solucione ya: https://www.multassr.cc/mx

De acuerdo con la Semovi, se ha identificado el envío masivo de los SMS que simulan ser notificaciones oficiales y que advierten sobre “deudas” como:

Multas de tránsito

Sanciones administrativas

Adeudos vehiculares

Trámites de movilidad pendientes

El mensaje incluye un enlace que dirige a Páginas NO Oficiales donde se solicita realizar un pago inmediato.

Semovi no notifica adeudos por SMS

El Módulo Vehicular Azcapotzalco se ubica en avenida de Las Armas sin número, en la colonia Prados del Rosario. Foto: Semovi

La dependencia dejó en claro que NO realiza notificaciones de adeudos ni solicita pagos a través de mensajes de texto con enlaces externos no oficiales.

Si recibes un mensaje con estas características, lo recomendable es:

No abrir el enlace.

No proporcionar datos personales ni bancarios.

Verificar cualquier información directamente en los canales oficiales.

¿Dónde consultar información oficial?

Para revisar multas, adeudos o realizar trámites relacionados con movilidad en CDMX, la ciudadanía debe utilizar únicamente:

El portal oficial de la Semovi

Las redes sociales verificadas de la dependencia

Plataformas oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.