¡Día complicado en la CDMX! Se esperan 20 manifestaciones

Hoy jueves 14 de mayo toma previsiones ya que a lo largo del día se esperan alrededor de 20 manifestaciones en la Ciudad de México, algunas de las cuales podrían provocar retrasos en tus traslados. Te damos todos los detalles de estas y opciones viales.

MANIFESTACIONES

Jubilados y pensionados de la CFE

Jubilados de la CFE protestan con la iniciativa sobre las pensiones 'doradas' Cuartoscuro

A las 8:00 horas en el Zócalo capitalino. Protestan contra la reforma al artículo 127 constitucional sobre límites a jubilaciones y pensiones. No se descartan afectaciones viales en el Centro.

Evita el primer cuadro del Centro y considera circular por Eje 1 Norte, Circunvalación, Fray Servando, José María Izazaga, Eje Central y Congreso de la Unión.

Colectiva “Las Tonantzin”

8:00 horas, Juzgados del Reclusorio Oriente, Iztapalapa. Exigen justicia por un caso de feminicidio y castigo al presunto responsable. Podrían sumarse más colectivas feministas.

Movimiento Antorchista de Tláhuac

El Movimiento Antorchista Nacional y Antorcha Campesina se manifiesta en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

Desde las 8:00 horas en la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata 48, colonia Cuauhtémoc. Solicitan respuesta sobre factibilidad de predios en Tláhuac.

Amigos del Refugio Franciscano

Estarán a las 8:00 horas en Juzgados de Distrito en Materia Penal, Insurgentes Sur 2065 en San Ángel. Piden frenar presuntas irregularidades judiciales y el regreso de animales al refugio. Prevén presencia de activistas animalistas.

Como alternativas puedes usar Revolución, Periférico Sur, Barranca del Muerto, Altavista y avenida Universidad.

Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Ex Trabajadores “Monterrubio”

A las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia. Exigen aumento salarial y mejoras en pensiones y aportaciones. No descartan plantón, marcha y afectaciones sobre Paseo de la Reforma.

Usa Circuito Interior, Chapultepec, Río Lerma, Mariano Escobedo, Avenida Insurgentes y Eje 1 Norte.

Activistas

A las 8:00 horas en la Estela de Luz. Harán colocación de stickers monumentales relacionados con la exposición del álbum Panini del Mundial.

Justicia Pro Persona A.C.

A partir de las 9:00 horas, Reclusorio Oriente. Exigen justicia por un feminicidio ocurrido en 2019 en GAM. Podrían sumarse colectivas feministas.

Ex trabajadores de la Ruta 100

Desde las 10:00 horas, Zócalo capitalino. Reclaman pago pendiente de intereses y utilidades del Fideicomiso F/100.

Polakas X Palestina

A partir de las 11:00 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizarán actividades culturales y artísticas en apoyo a Palestina y contra la guerra en Gaza.

Red Regional de Familias Migrantes

Desde las 12:00 horas en el Zócalo capitalino. Clausura de brigada internacional de búsqueda de migrantes desaparecidos. Podrían generar afectaciones viales en el Centro Histórico.

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas

11:30 horas, Reclusorio Sur, Xochimilco. Acompañarán a una mujer trans víctima de intento de feminicidio para exigir justicia y reparación del daño.

Colectivo Plataforma 4:20

12:00 horas, Monumento a la Madre. Actividades culturales y mesa informativa para exigir derechos sobre consumo y autocultivo de cannabis.

Movimiento Estudiantil y Popular por la Movilidad Digna

13:00 horas en “Los Bigotes” de CU y 14:00 horas en Metro Universidad. Protestan por fallas del Metro, falta de movilidad segura y efectos del Mundial 2026. No descartan liberar torniquetes y afectar vialidades.

Grupo 12 de Mayo “BBR” del CECyT 8

14:00 horas, Metro Ferrería/Arena Ciudad de México. Celebrarán aniversario de su organización estudiantil. No descartan traslado a otro punto y posibles alteraciones al orden.

Comunidad Politécnica

13:00 horas, Plaza Roja de Zacatenco. Informarán avances sobre su pliego petitorio ante autoridades del IPN. Prevén brigadeo informativo en inmediaciones.

Unión Democrática de Estudiantes Revolucionarios

13:00 horas, CCH Sur. Harán picnic y protesta para exigir comedores subsidiados para estudiantes y trabajadores de la UNAM.

Maestras de la UPREZ Estado de México

16:00 horas, Palacio Nacional. Reclaman terrenos para escuelas y plazas docentes en Edomex. No descartan afectaciones viales en el Centro Histórico.

Palestina MX

16:00 horas, Embajada de Japón, Paseo de la Reforma 243. Protestarán en el marco de la Nakba y exigirán embargo militar contra empresa japonesa FANUC. Posibles afectaciones en Reforma.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

17:30 horas, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, avenida México-Coyoacán 343, Xoco. Protestarán contra gentrificación, Mundial 2026 y problemática de vivienda y agua.

Embajada del Estado de Palestina en México

Desde las 19:00 horas en el Centro Cultural de España, República de Guatemala 18, Centro Histórico. Realizarán evento cultural “Voces desde la Nakba” con actividades artísticas y participación diplomática.

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