Vendían 'meta' y otras drogas en Iztapalapa ¡ya cayeron!

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho dio a conocer en sus redes sociales que fueron detenidos tres generadores de violencia, en la alcaldía Iztapalapa.

Gracias a una orden de cateo donde participó la SSC, en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, con el apoyo de personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), fueron detenidos Víctor Hugo "N", José Rafael "N" y Guadalupe Ivón "N".

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El cateo

Los policías hicieron labores de inteligencia y trabajos de campo en varias colonias de la alcaldía, luego de distintas denuncias relacionadas con la venta y distribución de droga. Tras ello, ubicaron el inmueble en la colonia Renovación que, presuntamente, era usado para guardar narcóticos.

Las autoridades entraron al predio ubicado sobre avenida Cuatro, donde aseguraron alrededor de 300 gramos de aparente metanfetamina, 670 gramos de una sustancia similar a la cocaína y medio kilo de marihuana.

Además, en el sitio encontraron dos armas largas, una corta, cargadores y celulares. Durante el cateo fueron detenidos dos hombres, de 28 y 31 años, así como una mujer de 26 años.

Al terminar, el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que será quien determine su situación legal.