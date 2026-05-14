Grupo criminal atacó a funcionarios de Brugada en CDMX; van 18 detenidos

A unos días de cumplirse el primer aniversario del multihomicidio de los colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, autoridades capitalinas dieron a conocer avances en las investigaciones del caso.

La investigación se lleva en sigilo para el mayor de los éxitos, dijo la fiscal Bertha Alcalde. Especial

“Hace un año, Pepe y Ximena fueron asesinados en un cobarde ataque (…) quienes tuvimos la fortuna de conocerlos supimos de su generosidad, de su lucha y compromiso”, afirmó Clara Brugada al iniciar la conferencia realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

“Falta por esclarecer, falta por seguir haciendo justicia, pero aún tenemos un camino que recorrer”, señaló Brugada, al tiempo que reconoció el trabajo de las instituciones de justicia locales y federales encargadas de las investigaciones.

A los familiares de Pepe y Ximena les aseguró que buscar y garantizar justicia es un compromiso con ellos y también “conmigo misma”.

“No habrá olvido para Pepe y Ximena”, expresó.

Era un grupo criminal

Brugada lamentó el fallecimiento de Ximena y Pepe. Foto: X @ClaraBrugadaM

Durante la presentación, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, hizo una recapitulación del caso y explicó que del 26 de agosto de 2025 a la fecha se ha logrado la detención de 18 personas, la más reciente identificada como Jocabeth “N”.

Añadió que se cuenta con información verificable de que el ataque fue organizado y ejecutado por un grupo delictivo que opera en la Ciudad de México y el Estado de México, y que el autor material sería un sujeto que encabeza esta célula criminal.

La secretaria personal de Clara Brugada y su asesor fueron asesinados este martes. Foto: Cuartoscuro

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde señaló que continúan agotándose diversas líneas de investigación y aseguró que “la decisión se tomó con las familias de Ximena y José”.

Indicó que las investigaciones permitieron reconstruir la ruta del ataque y detalló que en la agresión participaron al menos seis personas, además de que se utilizaron siete vehículos.

“La agresión no fue un hecho improvisado; habrían llevado al menos 20 días de planeación”, afirmó.

“Ambos funcionarios públicos eran objetivo del ataque”, aseguró Alcalde Luján.

La fiscal destacó además que, en adición a lo informado por Pablo Vázquez Camacho, ya suman 10 imputados por el ataque contra Ximena y Pepe.

Fuentes revelaron que el Audi presentaba 4 impactos en el parabrisas del lado del conductor y otros dos en la carrocería. Foto: Cuartoscuro

Precisó que se han ejecutado 10 órdenes de aprehensión por feminicidio y homicidio, y que existen otras ocho órdenes pendientes por cumplimentar.

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