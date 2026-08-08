Última Hora Impreso de hoy

Por 'inundación' cierran Parque Nacional Viveros de Coyoacán, CDMX

Luego de las intensas lluvias de ayer, los Viveros de Coyoacán fue cerrado al público en general y a los corredores que todos los días acuden ahí a ejercitarse.

Por: Ernesto Méndez

Viveros de Coyoacán
Viveros de Coyoacán

El Parque Nacional Viveros de Coyoacán, en la Ciudad de México, se encuentra cerrado al público en general y corredores, debido a que las intensas lluvias de los últimos días, provocaron encharcamientos y saturación de agua en el suelo.

Viveros
Viveros

En sus redes sociales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que esta medida preventiva tiene como prioridad salvaguardar la seguridad de los visitantes, así como permitir la realización de labores de saneamiento, desagüe y revisión fitosanitaria del arbolado.

Señaló que en el transcurso de este sábado 8 de agosto se informará, a través de los canales oficiales, sobre las condiciones del Parque Nacional Viveros de Coyoacán, y si es posible reabrir sus puertas de manera inmediata.

“Agradecemos su comprensión y colaboración”, indicó la Semarnat.

Temas: