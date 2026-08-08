Por 'inundación' cierran Parque Nacional Viveros de Coyoacán, CDMX
Luego de las intensas lluvias de ayer, los Viveros de Coyoacán fue cerrado al público en general y a los corredores que todos los días acuden ahí a ejercitarse.
El Parque Nacional Viveros de Coyoacán, en la Ciudad de México, se encuentra cerrado al público en general y corredores, debido a que las intensas lluvias de los últimos días, provocaron encharcamientos y saturación de agua en el suelo.
En sus redes sociales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que esta medida preventiva tiene como prioridad salvaguardar la seguridad de los visitantes, así como permitir la realización de labores de saneamiento, desagüe y revisión fitosanitaria del arbolado.
Señaló que en el transcurso de este sábado 8 de agosto se informará, a través de los canales oficiales, sobre las condiciones del Parque Nacional Viveros de Coyoacán, y si es posible reabrir sus puertas de manera inmediata.
“Agradecemos su comprensión y colaboración”, indicó la Semarnat.