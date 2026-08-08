Por 'inundación' cierran Parque Nacional Viveros de Coyoacán, CDMX

El Parque Nacional Viveros de Coyoacán, en la Ciudad de México, se encuentra cerrado al público en general y corredores, debido a que las intensas lluvias de los últimos días, provocaron encharcamientos y saturación de agua en el suelo.

Viveros

En sus redes sociales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que esta medida preventiva tiene como prioridad salvaguardar la seguridad de los visitantes, así como permitir la realización de labores de saneamiento, desagüe y revisión fitosanitaria del arbolado.

Señaló que en el transcurso de este sábado 8 de agosto se informará, a través de los canales oficiales, sobre las condiciones del Parque Nacional Viveros de Coyoacán, y si es posible reabrir sus puertas de manera inmediata.

“Agradecemos su comprensión y colaboración”, indicó la Semarnat.