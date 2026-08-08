Catean el Black Diamond, antro de la Unión Tepito en CDMX

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) desplegaron un operativo de seguridad en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, durante el cateo a un establecimiento identificado como Black Diamond, inmueble que, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, estaría relacionado con integrantes del grupo delictivo “Unión Tepito”.

Detenido

La diligencia fue encabezada por personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), mientras efectivos de Infantería de Marina, adscritos a la Región Naval Central, mantuvieron el resguardo perimetral de la zona para permitir el desarrollo de la intervención.

El operativo se desprendió de trabajos de inteligencia y del seguimiento a una carpeta de investigación abierta por las autoridades federales sobre las actividades que presuntamente se realizaban en el establecimiento.

*

De acuerdo con las indagatorias, en el lugar se habría implementado un esquema para captar principalmente a personas extranjeras, quienes eran convencidas de ingresar al negocio y posteriormente, en algunos casos, habrían sido sedadas.

Las gotas

Las investigaciones señalan que, una vez dentro del establecimiento, a las víctimas presuntamente se les imponían cuentas excesivas por el consumo de bebidas y se les obligaba a realizar transferencias bancarias. Las autoridades también indagan casos en los que algunas personas habrían permanecido privadas de la libertad durante varias horas para obligarlas a entregar dinero.

La mariguana

Durante el cateo, agentes de la Fiscalía ingresaron al inmueble mientras los infantes de Marina establecieron un cerco de seguridad en los alrededores. Como resultado de la diligencia fueron detenidos dos hombres, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

En el establecimiento también fueron localizadas siete bolsas pequeñas con hierba seca cuyas características coinciden con las de la marihuana, además de una bolsa con una sustancia cristalina similar a la droga conocida como cristal.

Las autoridades aseguraron cuatro envoltorios con polvo blanco con características semejantes a la cocaína, otros tres paquetes con sustancias blanquecinas y un gotero que contenía un presunto sedante.

Una de las líneas de investigación busca determinar si esta sustancia era utilizada para disminuir la capacidad de reacción de las víctimas y facilitar los cobros o movimientos bancarios realizados bajo presión.