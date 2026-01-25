Policías de la SSC rescatan a niña de dos años que deambulaba sola en Venustiano Carranza

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México auxiliaron a una niña de aproximadamente dos años de edad que fue localizada sola y llorando en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, sin la supervisión de un adulto.

La atención se dio tras una solicitud ciudadana, cuando policías que realizaban labores de patrullaje preventivo fueron alertados por un vecino sobre la presencia de una menor sentada en la banqueta, entre dos vehículos, en la calle General Manuel Ávila Camacho, en la colonia Ampliación Caracol.

Al llegar al sitio, los uniformados confirmaron que la pequeña se encontraba sola y visiblemente alterada, de inmediato descendieron de la patrulla para resguardar su integridad y ponerla bajo su cuidado, mientras iniciaban el protocolo de búsqueda para localizar a sus familiares.

Uno de los oficiales se sentó junto a la niña y, con un tono suave y tranquilo, comenzó a hablar con ella para calmarla, le aseguró que estaba a salvo y que no la dejaría sola hasta encontrar a su mamá, a quien la menor mencionaba constantemente, a simple vista, la pequeña no presentaba lesiones.

Durante varias horas, los policías realizaron recorridos por las calles cercanas y preguntaron a vecinos de la zona si reconocían a la menor o tenían información sobre sus familiares, fue entonces cuando tres personas llegaron corriendo al lugar.

Al verlos, la niña corrió de inmediato hacia una mujer de 26 años de edad, a quien abrazó y llamó “mamá”, las otras dos personas se identificaron como la tía y el tío de la menor, quienes explicaron que la niña se encontraba jugando en el patio de su casa y, al quedar la puerta abierta, salió sin que se dieran cuenta.

Tras verificar el parentesco y asegurarse de que la menor se encontraba en buenas condiciones, los oficiales la entregaron a su familia, quienes agradecieron el apoyo brindado por la SSC en un momento de gran angustia.

