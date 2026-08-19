Bebé se atraganta con pedazo de pan y policía héroe de CDMX la rescata

Un momento de angustia vivió una mamá en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, luego de que su pequeña bebé, de apenas un año, se atragantara con un pedazo de pan y comenzara a tener problemas para respirar.

La emergencia ocurrió cerca de Manuel Payno y Eje Central Lázaro Cárdenas. Policías de la SSC que realizaban recorridos por la zona recibieron el aviso del C2 Centro sobre una bebé que necesitaba ayuda urgente.

Al llegar, la madre les explicó que la niña había comido un pedazo de pan y de pronto comenzó a ahogarse. Ante el temor de que su estado empeorara y sin perder tiempo, pidió a los uniformados que la ayudaran a llevarla a un hospital.

Los policías subieron a la pequeña y la trasladaron rápidamente a un hospital pediátrico cercano, donde finalmente quedó en manos de los médicos para recibir atención.

La rápida reacción de los uniformados permitió que la bebé fuera atendida prácticamente de inmediato, en una situación en la que cada minuto contaba.