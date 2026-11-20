Bianca Sánchez, policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México vivió cuatro meses de incertidumbre, desesperación y miedo al ser víctima de violencia vicaria por parte de Luis “N”, quien le quitó a su hijo Ezequiel el pasado 16 de julio.

Yo soy policía auxiliar de la Ciudad de México. Él también era policía auxiliar de la Ciudad de México. Él actualmente ha sido destituido, derivado de que tenía una denuncia por abuso sexual hacia una compañera y por las denuncias que yo puse por la violencia vicaria, violencia de género, violencia familiar", explicó Bianca en entrevista con este medio al exterior de los Juzgados de Amecameca.

Tras una odisea, donde recurrió a la jefatura de Gobierno, a la dependencia donde trabaja y hasta a la Fiscalía General de la República (FGR), este 20 de noviembre pudo ver a su pequeño. En entrevista con este medio, Bianca detalló que su expareja la violentó, además de que era muy agresivo, razón por la cual le pidió el divorcio.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Ante ello, Luis “N” optó por despojarla de su hijo de tan solo un año con cuatro meses. Fue en ese momento cuando comenzó su lucha.

En una ocasión, cuando yo le pido el divorcio es cuando él decide ya no regresarme a mi hijo. Aprovechó de que yo lo dejaba convivir con él y no me lo regresó. Fueron cuatro meses de lucha después de eso", explicó.

A pesar de sus peticiones de apoyo, no recibió atención oportuna de las autoridades capitalinas y la carpeta de investigación se desarrolló en el Estado de México, donde radicaba con su expareja.

Su lucha la llevó a conocer a la colectiva Siempre Firmes, cuyas integrantes la apoyaron y brindaron acompañamiento, lo que desembocó en agresiones y amenazas de muerte por parte de la familia de su agresor.

Incluso fueron atacadas durante una de las audiencias, donde recibieron una brutal golpiza por unas ocho mujeres, presuntamente familiares de Luis “N”, una de ellas tuvo cortadas y contusiones en el rostro, mientras que a otra integrante de la colectiva la arrastraron por el suelo y la patearon.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Incluso a una chica de la colectiva el día de antier, en una audiencia en el reclusorio, me la golpearon horrible toda su familia. Era obvio que mi hijo no podía seguir en esa familia violenta que es de Luis, tanto él como su familia son violentos", aseguró.

Tras un largo proceso, este viernes, pasadas las 15:00 horas, Bianca salió del juzgado con su pequeño en brazos.