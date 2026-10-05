Madres acusan a jueza de encubrir a deudores alimenticios y frenar restitución de menores de edad

Un grupo de madres de familia se reunieron esta mañana con Laura Mejía, asesora del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para pedirle la destitución de Araceli Cortés Eslava, jueza quinta de lo Familiar a quien acusan de entorpecer la resolución de casos de niños que viven con padres violentos, algunos de esos niños en depresión y con riesgo de ideación suicida.

También la acusan de obstaculizar solución de casos de padres deudores alimenticios.

Es el caso de Rosa Garduño, quien fue víctima de violencia vicaria y desde hace 5 años perdió la patria potestad de sus dos hijas de 11 y 16 años que viven con su padre en el Estado de México. Afirmó que la jueza Cortés Eslava ha obstaculizado los trámites mediante los que busca recuperar la patria potestad de sus hijas.

“Hoy es cumpleaños de mi hija mayor, siempre les hablo por teléfono y su papá nunca me las pasa. Yo las amo y las extraño mucho, y quiero que recuerden el amor que nos tenemos, los momentos tan bonitos que vivimos. A pesar de que no avancen los juicios, lo más importante para mí es volver a estar juntas de nuevo”, dijo Garduño a los medios.

En entrevista, detalló que la jueza quinta de lo Familiar “estaba informando -al juzgado en el Estado de México- que yo no estaba dando pensión alimenticia y tuve que meter todos mis recibos de nómina de mucho tiempo y los billetes de depósito -con los que se demuestra que se paga la pensión- para que lo informaran al juzgado del Estado de México”.

Reproducir Un grupo de madres se reunió con Laura Mejía, asesora de la presidencia del TSJCDMX, para solicitar la destitución de Araceli Cortés Eslava.

Y afirmó que aunque la jueza se comprometió desde el mes de mayo pasado a actualizar la información, no lo ha actualizado y eso retrasa el proceso.

Por su parte Maha Schekaibán, madre de 5 menores, quien también fue víctima de violencia vicaria, expuso que “si la jueza Cortés Eslava hubiera actuado conforme a derecho, desde hace un año mis hijos ya no vivirían con su agresor: están los informes del mismo tribunal al que ella pertenece y del CECOFAM (Centro de Convivencia Familiar Supervisada) son dos áreas distintas que han llegado a las mismas conclusiones y de todas formas la jueza no actúa conforme a derecho”.

Detalló que “existen alertas sobre el estado emocional de mis cinco hijos: tienen necesidad de atención terapéutica y en algunos de los informes hay vulnerabilidades relacionadas con autolesiones, ideación suicida y riesgo para su integridad”.

Y aseveró que “los mismos informes del tribunal muestran que mis hijos requieren evaluación psicológica, psiquiátrica y terapias, a las cuales el progenitor de mis hijos se niega y la jueza no hace ni exige que los lleven a éstas evaluaciones y terapias, poniendo en riesgo su integridad”.

Sus hijos, comentó Maha “siguen viviendo con su progenitor y la familia paterna, que ejercen toda ésta violencia contra ellos. Esto a pesar de que a nivel federal ya le quitaron la guardia y custodia porque están todas las evidencias de que el agresor es él”.

Y Mailys Guibert, madre de un menor, afirmó que el padre lleva años negándose a pagar la pensión alimenticia “y la jueza Cortés Eslava apoya al deudor alimentario, al agresor económico que tiene hasta denuncias penales (…) en vez de proteger al menor como establece la Constitución Mexicana, apoya al deudor: un juez no puede hacer eso”.

Explicó que el padre “se ha rehusado a declarar sus ingresos, ha hecho manipulaciones para autocontratarse en su propia empresa, aunque es el dueño mayoritario al 98%, y se da un sueldo mínimo y se acordó un porcentaje provisional de pensión acorde a éste falso sueldo y hasta allí llegamos, porque la jueza no quiso avanzar”.

Esto a pesar de que previamente un juez ya había determinado que el progenitor debía “pagar más de un millón de pesos. Son varios años que él debe de pensión (…) es un empresario, le va muy bien, pero no quiere pagar. Dice que ese dinero es para invertir y reinvertir”.

En la reunión con Mejía también estuvo Marion Martínez Guajardo. Al salir de la reunión las madres de familia detallaron a los medios: “expusimos las irregularidades, las omisiones, las negligencias y las estrategias dilatorias de la jueza quinta de lo Familiar, y la licenciada Mejía nos comentó que va a escalar éste tema con el magistrado Guerra y nos explicó que las facultades para investigar el actuar de los jueces recaen en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, a quienes ya hemos contactado y conocen el tema, y les pedimos encarecidamente que revisen el actuar el actual de la jueza Araceli Cortés”.