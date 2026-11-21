Reconocida por su calidad en los mercados de Estados Unidos y Canadá, la papaya maradol (Carica papaya) que se cosecha en Oaxaca, uno de los principales productores de México, atraviesa un momento alejado de la estabilidad.

Pese a que las huertas de la Costa Chica y el Istmo, en municipios como Santa María Huatulco y Santiago Jamiltepec, cumplen con estrictas certificaciones de sanidad e inocuidad agroalimentaria para cruzar las fronteras, este estándar internacional se encuentra en constante riesgo.

El principal embate proviene de la naturaleza: huracanes y fenómenos meteorológicos severos arrasan recurrentemente con plantaciones enteras en pleno apogeo de corte.

Estas catástrofes dejan pérdidas millonarias, paralizan los compromisos de exportación y el abasto nacional, y arrastran a los productores hacia carteras vencidas que ponen en jaque su continuidad.

Desde que pasó el huracán John en septiembre de 2024, para los productores de la fruta no ha sido fácil recuperarse.

Cuando parecía que todo iba mejor, en junio de 2025, los vientos huracanados de Erick terminaron tirando todos los sembradíos y cosechas, comenta el dirigente del Sistema Producto Papaya en Oaxaca, Alberto Reyes.

El principal problema proviene de la naturaleza: huracanes y fenómenos meteorológicos severos. Patricia Briseño

Este año llegar hasta aquí no fue fácil. El calor extremo y la falta de lluvias en agosto y septiembre provocaron que la planta diera frutos amorfos, sin sabor ni color adecuado; ni siquiera se cosecharon y se quedaron pudriendo en el árbol.”

Entre las pérdidas que se repiten en huertas de la Costa oaxaqueña, Reyes resalta que 80% de los productores perdió en este ciclo, sólo 20% logró salvarse o tener buen precio en microzonas, y que quienes esperaban cosechar de 70 a 80 toneladas en esta temporada apenas sacaron la mitad para medio cubrir gastos.

En entrevista, el agricultor con más de 40 años dedicados al cultivo de la fruta de pulpa rojo anaranjada, que requiere unos siete meses desde el trasplante hasta el inicio de la cosecha, comenta que para salir adelante ha echado mano de créditos con tasas preferenciales respaldados por el gobierno, aunque no todos pueden acceder a ellos por falta de garantías.

El gobierno también está interesado en que esta zona no deje de caminar, simplemente para que siempre exista el empleo y no haya distracciones de otro tipo entre los jóvenes.”

Esa misma preocupación por evitar que el campo costeño se frene la comparte la autoridad estatal, aunque su balance sobre el impacto de la sequía dista de lo que viven los productores en parcela.

El titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader), Víctor López, reconoce que las y los productores de la fruta enfrentaron serias complicaciones para sobreponerse a los daños porque en menos de un año fenómenos climáticos extremos impactaron la costa del Pacífico, pero minimizó las afectaciones de la sequía de este año.

En Oaxaca hay alrededor de mil productores de papaya maradol; entre 80% y 90% son pequeños productores que cultivan parcelas de una a cinco hectáreas. Patricia Briseño

“No fue tan grave” como los huracanes, porque los árboles no se cayeron y cuentan con riego, aunque admite que hubo menor floración y fructificación, considera.

El campo siempre es el negocio más riesgoso que hay en el mundo; nunca se recupera igual.”

López detalla que en la entidad hay alrededor de mil productores de papaya maradol; entre 80% y 90% son pequeños productores que cultivan parcelas de una a cinco hectáreas, muy pocos superan las 10.

Entre 90% y 95% de los cultivos operan con sistema de riego por cintilla, no de temporal.

“La papaya es un cultivo caro que cuesta más de 350 mil pesos por hectárea; no cualquier productor puede hacer ese sacrificio”, apunta el funcionario.

Para el titular de la Sefader, lo que corresponde al gobierno del estado está solventado.

Nosotros aportamos nuestro granito de arena con insumos y crédito tasa cero, donde asumimos los intereses y ponemos garantías líquidas.”

Reyes vuelve a empezar: trasplanta plántulas en diez hectáreas, la mitad de las 20 que sembraba en años buenos.