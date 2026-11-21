Antes de que las flores de nochebuena lleguen a los mercados y llenen de rojo los hogares mexicanos, hay familias que llevan meses trabajando para que cada maceta esté lista para la temporada navideña.

En Xochimilco, este cultivo no sólo representa una actividad económica, sino también una tradición que se aprende en casa, entre familiares y largas jornadas en los invernaderos.

Es el caso de Efrén Cabello, quien lleva más de tres décadas dedicado a esta labor.

Su historia comenzó a los 22 años, cuando todavía no imaginaba que aquel trabajo de pesar y acarrear macetas se convertiría en el oficio al que dedicaría buena parte de su vida.

Fue su tío quien le enseñó a cultivar la nochebuena y, con el paso de los años, él también encontró en esta actividad una forma de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Empezamos con un pequeño pedacito de 250 metros. No teníamos mucho y ahí empezamos, con mil plantitas.”

Lo que comenzó en un terreno de apenas 250 metros cuadrados y con mil plantas hoy se ha convertido en un trabajo familiar que continúa desde el vivero Los Güeros, ubicado en San Luis Tlaxialtemalco.

Cada año siembran entre 5 mil y 10 mil nochebuenas de diferentes tamaños, mientras mantienen vivo un conocimiento que no se aprende de un día para otro.

En sus invernaderos hay macetas de los números 3, 5, 6, 7 y 8, cuyo cultivo se organiza según los pedidos y los meses del año.

Sus plantas llegan a puntos de venta como la Central de Abasto, el Mercado de Jamaica, Cuemanco, Palacio de la Flor y otros espacios de San Luis Tlaxialtemalco, donde se comercializan directamente, sin intermediarios.

Efrén Cabello lleva más de tres décadas dedicado a esta labor. Guadalupe Arce

LA ENSEÑANZA PARENTAL

Para quienes se dedican a este oficio, cultivar una nochebuena implica más que colocar una planta en una maceta y esperar a que sus hojas se tornen rojas.

Es un proceso que requiere paciencia, experiencia y cuidados que se van aprendiendo con los años.

Efrén explica que el trabajo comienza desde abril, cuando reciben los primeros pedidos. Entre palas, tierra y guantes para proteger sus manos de las largas jornadas, los productores preparan el sustrato y las macetas.

También solicitan las plántulas o esquejes enraizados a un invernadero de Morelos, el primer paso para comenzar a cultivarlas.

“Se empieza a cultivar a partir del mes de abril, pero los trabajos empiezan desde mayo, porque tenemos que preparar el sustrato o la tierra”, explica.

Entonces, a partir de abril, que ya tenemos nuestro primer pedido, es para la maceta de ocho pulgadas; después viene el mes de mayo para las siete pulgadas, junio para seis pulgadas, julio para cinco y la última en agosto, que es la de escritorio.”

Cada etapa requiere atención y conocimiento. Uno de los momentos más importantes llega en septiembre, cuando comienza el proceso de pigmentación.

Para conseguir el color rojo de la nochebuena, los productores controlan las horas de luz y oscuridad.

“Se empieza a oscurecer para que se vayan a dormir y así inducir a la floración. Se tapan a las cinco de la tarde”, relata Efrén.

Al día siguiente, a partir de las ocho de la mañana, ya se tienen que ir destapando para que también entre la luz y empiecen a nutrirse con el fertilizante que se les pone. Y eso es todo el tiempo hasta que ya están rojas: septiembre, octubre y noviembre.”

A la par, deben protegerlas de las plagas que pueden afectar su crecimiento.

Una de las más peligrosas es la larva de la mosca negra, que ataca directamente la raíz, especialmente cuando la planta acaba de ser sembrada.

Cada año siembran entre 5 mil y 10 mil nochebuenas de diferentes tamaños. Guadalupe Arce

“Tenemos que cuidarla contra la larva de la mosca negra, que se come la raíz. Cuando está recién plantada hay que cuidar la raíz, porque si se la come, se va la planta”, comparte.

Es como nosotros: si nuestra flora intestinal no absorbe los nutrientes, no vamos a crecer. También la plantita se alimenta por la raíz. Si tiene buena raíz, va a estar alimentándose y a crecer. Si no tiene buena raíz, se muere.”

SIGUE TRADICIÓN

En San Luis Tlaxialtemalco, el cultivo de nochebuena forma parte de la actividad de numerosas familias productoras.

Aunque en la zona hay cerca de 350 productores, alrededor de 100 se dedican a esta flor, una labor que requiere meses de preparación para llegar a tiempo a la temporada navideña.

En el mercado de la localidad, uno de los espacios emblemáticos de la demarcación, los compradores pueden encontrar ejemplares de diferentes tamaños, con precios que comienzan en 25 pesos para las macetas de tres pulgadas.

Para Efrén, significa mantener viva esa historia y procurar que el trabajo de su familia continúe.