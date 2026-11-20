Al comparecer ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, lanzó un reto directo a los gobiernos de las alcaldías encabezadas por la oposición: sumar sus inversiones y resultados en materia de obra pública, pavimentación, recuperación de espacios y seguridad para compararlos frente a lo alcanzado por su administración.

El funcionario utilizó su intervención ante las y los legisladores locales para solicitar un aumento presupuestal del 7 por ciento para el ejercicio fiscal 2027, lo que elevaría el techo financiero de la alcaldía a 6 mil 803 millones de pesos.

Al defender su propuesta, Lozano sostuvo que el ejercicio del gasto en su gobierno responde a prioridades distintas a las de sus adversarios políticos.

Eso es lo que nos hace diferentes: la forma de gobernar y las prioridades que establecemos para el dinero del pueblo. Porque, a diferencia de la oposición, donde ellos gobiernan para unos cuantos, aquí gobernamos para resarcir los años de injusticia y combatir las profundas desigualdades que nos heredó la época neoliberal”, declaró el edil ante el pleno de la comisión.

Inversión en obra pública y servicios urbanos

Para respaldar su posicionamiento, el alcalde citó cifras de la Secretaría de Administración y Finanzas que ubican a Gustavo A. Madero, por segundo año consecutivo, como la alcaldía con mayor inversión en obra pública de la capital, al registrar un monto de 3 mil 93.5 millones de pesos.

En el rubro de servicios e infraestructura urbana, el informe presentado por Lozano destaca la adquisición de más de 200 vehículos y maquinaria pesada, equipamiento con el que reportó la construcción de 150 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza, la colocación de 30 mil luminarias y la creación de más de 600 murales.

Asimismo, señaló que mediante el programa La Calle es Nuestra —dotado con 300 millones de pesos— se atienden más de 10 mil baches al mes y se proyecta la aplicación de 92 mil toneladas de mezcla asfáltica durante 2026.

Respecto a espacios recreativos, mencionó la operación de cuatro Espacios de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDÉN) y adelantó la proyección de cinco complejos adicionales para 2027, entre los que figuran DinoEDEN, Margarita Maza, Mujeres Transformadoras y Tecnología.

Indicadores de seguridad y programas sociales

En materia de seguridad ciudadana, el titular de Gustavo A. Madero reportó la incorporación de 112 patrullas nuevas, la operación de un Centro de Inteligencia conectado a 4 mil 500 cámaras y mil 500 Tótems Violeta, así como el despliegue de ocho drones de la denominada Fuerza Aérea Centinela, equipados con tecnología térmica e inteligencia artificial.

Según las estadísticas expuestas por el funcionario, esta estrategia derivó en una baja del 28 por ciento en delitos de alto impacto, 67 por ciento en robo de vehículo con violencia y 36.2 por ciento en homicidios dolosos, cifra que representa una caída del 75 por ciento frente al periodo de mayor incidencia registrado por su gestión.

En el ámbito social, el balance incluyó una inversión de 25.5 millones de pesos para rehabilitar 90 planteles mediante Escuela de Mi Corazón, la entrega anual de apoyos a 130 mil estudiantes con Me Late Mi Uniforme, transferencias económicas a más de 36 mil beneficiarias de Mujeres con Raíz y la operación del Centro de Cuidados y Bienestar para la Mujer en Cuautepec, con una superficie superior a los 10 mil metros cuadrados.

Lozano informó que la recaudación propia de la demarcación rebasó los 47 millones de pesos en 2026, lo que significa un incremento del 243.66 por ciento en comparación con 2020.

Con base en estos indicadores, reiteró su llamado a comparar las cifras de gestión frente a las de sus opositores, argumentando que los recursos públicos se han traducido en infraestructura y programas para los más de 1.2 millones de habitantes de la alcaldía.