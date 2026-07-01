Capturan a cuatro personas involucradas en asalto a casa de empeño

Cuatro personas fueron detenidas por el asalto a una casa de empeño, de la que sustrajeron varias piezas de joyería, su captura ocurrió cuando intentaban escapar a bordo de un taxi por calles de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte recibieron una alerta por el robo, por lo que notificaron a los agentes en campo para que verificaran la situación.

La acción policial se realizó cuando los oficiales acudieron a un establecimiento al interior de una plaza comercial ubicada en la avenida Río Bamba y la calle Colector 13, de la colonia Magdalena de las Salinas, en atención al reporte de un asalto emitido por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte”.

Foto: SSC

Los encargados del establecimiento se entrevistaron con los agentes, a los que les dijeron que dos hombres ingresaron al comercio, amenazaron al personal con un arma de fuego y les ordenaron que abrieran las vitrinas, de donde tomaron las piezas de joyería y se fueron del lugar a bordo de una motocicleta.

Con el seguimiento que realizaron los monitoristas del C2 Norte, los policías comenzaron con la búsqueda de los presuntos responsables, quienes estaban a unas cuantas calles, por lo que fueron sorprendidos cuando abandonaban la motocicleta para abordar un taxi, en el cruce de las calles Cali y Montiel, en la colonia Lindavista.

De inmediato interceptaron el vehículo, en apego con los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les hallaron la mercancía que los empleados reconocieron como propiedad del establecimiento”.

Fue así como se consiguió la detención de tres hombres de 18, 24 y 49 años, además de una mujer de 30 años, a quienes se les informaron sus derechos, junto con lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.