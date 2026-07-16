La CNTE vuelve a manifestarse en la CDMX hoy 16 de julio; calles cerradas y rutas alternas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reactivará sus movilizaciones en la Ciudad de México este jueves, con una concentración programada a las 09:00 horas en Isabel la Católica 165, cerca del Metro Isabel la Católica. La protesta ocasionará cierres parciales y tránsito lento en el primer cuadro de la capital, por lo que se recomienda salir con tiempo o utilizar rutas alternas.

La calle Isabel la Católica será la más afectada, especialmente en el tramo cercano al número 165, donde se espera la presencia de los manifestantes. Conforme avance el contingente, se prevén complicaciones en vialidades aledañas como Venustiano Carranza, 20 de Noviembre, República de El Salvador y José María Izazaga, que suelen ser utilizadas como vías de conexión hacia el sur y oriente de la ciudad.

El Eje Central Lázaro Cárdenas, uno de los corredores más transitados, también podría registrar tránsito lento debido a la cercanía con la zona de concentración. Aunque no se anticipa un cierre total, sí habrá presencia de peatones y posibles desvíos.

Alternativas viales recomendadas

Para quienes necesiten circular por el Centro Histórico o sus alrededores, las autoridades sugieren las siguientes rutas:

Eje 1 Norte, para rodear la parte norte del Centro Histórico y conectar con Insurgentes Norte o Paseo de la Reforma.

Avenida Circunvalación, ideal para desplazamientos por el sector oriente y conexión con Congreso de la Unión o Fray Servando Teresa de Mier.

Eje Central Lázaro Cárdenas, opción para cruzar de sur a norte, aunque con precaución por la presencia de manifestantes.

Avenida San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, recomendadas para quienes viajan desde o hacia el sur de la ciudad.

Recomendaciones de movilidad

Las autoridades de tránsito aconsejan salir con tiempo adicional, mantenerse atentos a los reportes viales en tiempo real y considerar el uso del Metro, con estaciones cercanas como Isabel la Católica, Pino Suárez y Zócalo-Tenochtitlan.

El tráfico en el Centro Histórico puede complicarse en cuestión de minutos, por lo que se recomienda evitar la zona si no es indispensable transitar por ahí.