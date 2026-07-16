Desmantelan centro de embalaje de droga que distribuía narcóticos mediante viajes por aplicación

Un inmueble presuntamente utilizado como centro de embalaje y distribución de narcóticos, desde donde la droga era enviada mediante vehículos de transporte por aplicación como Uber o DiDi, fue desmantelado por fuerzas federales y capitalinas durante un operativo realizado en la alcaldía Venustiano Carranza.

El operativo se realizó tras la ejecución de una orden de cateo en una vivienda ubicada en el cruce de Retorno 39 y avenida del Taller, en la colonia Jardín Balbuena.

En el sitio, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia capitalina, con apoyo de la Marina, Defensa y la Guardia Nacional, aseguraron alrededor de 54 kilogramos de presunta marihuana empaquetada y lista para su distribución.

Las investigaciones apuntan a que el inmueble funcionaba como un punto de preparación de los envíos, donde la droga era embalada para posteriormente ser trasladada por conductores de plataformas digitales, un esquema que presuntamente permitía a la organización criminal mover los cargamentos sin levantar sospechas.

En su cuenta de X, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que el cateo fue resultado de un trabajo conjunto de inteligencia entre autoridades locales y federales.

Explicó que las indagatorias iniciaron a partir de denuncias ciudadanas que advertían sobre un grupo dedicado a la venta de droga mediante entregas realizadas con taxis por aplicación en diferentes zonas de la alcaldía.

Con esa información, agentes de investigación realizaron vigilancias y recopilaron datos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control, quien autorizó la intervención del inmueble.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Tras la diligencia, el domicilio fue sellado y quedó bajo resguardo policial, mientras que la droga asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para identificar y detener a los responsables.

Pablo Vázquez sostuvo que este tipo de acciones “forman parte de la estrategia para reducir los delitos de alto impacto y desarticular a los grupos generadores de violencia” que operan en la capital del país.