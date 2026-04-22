Pobladores bloquean la Autopista México-Cuernavaca en ambos sentidos

Un grupo de pobladores bloquearon la Autopista México-Cuernavaca en ambos sentidos a la altura del kilómetro 41 en la zona de Parres, la misma zona donde la mañana de este miércoles un camión cargado con toneladas de mangos volcó.

Los manifestantes aseguraron que el bloqueo es por un presunto desalojo de algunos miembros de la comunidad sin previo aviso, lo que fue una arbitrariedad, según ellos.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) señaló en sus redes sociales el CIERRE DE CIRCULACIÓN. Detalló: la Autopista México-Cuernavaca en el km 41 tiene cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones.

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