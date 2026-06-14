Chapultepec estrena app para orientar a turistas durante el Mundial

Con la expectativa de recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros durante el Mundial, el Bosque de Chapultepec puso en operación una nueva aplicación móvil gratuita que permitirá a los turistas orientarse dentro del complejo, conocer sus principales atractivos y planificar recorridos personalizados por uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital del país.

La plataforma digital, disponible para sistemas iOS y Android bajo el nombre de Bosque de Chapultepec, forma parte de la campaña Tenemos un Bosque, impulsada por el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec.

La aplicación está disponible para sistemas iOS y Android bajo el nombre de Bosque de Chapultepec. Especial

Su objetivo es convertirse en una guía interactiva clave durante la justa mundialista.

RUTAS Y MAPAS

La aplicación ofrece un mapa digital interactivo que ubica con precisión cada espacio del bosque.

Desde el momento en que el usuario selecciona su destino, la herramienta genera una ruta detallada y actualiza la ubicación en tiempo real conforme la persona avanza por senderos, andadores y vialidades internas.

Entre los puntos de interés localizables destacan museos, restaurantes, monumentos, fuentes históricas y centros culturales distribuidos en las cuatro secciones del bosque.

Cada sitio cuenta con información complementaria sobre horarios de operación, costos de acceso y servicios disponibles.

Para utilizar la plataforma, sólo es necesario descargarla desde las tiendas oficiales de aplicaciones, un proceso que toma aproximadamente dos minutos.

Al instalarse, la app solicita autorización para acceder a la ubicación del dispositivo, lo que permite enviar notificaciones relevantes y alertas sobre actividades especiales en tiempo real, incluso si opera en segundo plano.

AGENDA CULTURAL

Uno de los apartados más robustos es la sección denominada Plan, diseñada para organizar la estancia de manera anticipada.

Desde este espacio se pueden consultar ubicaciones de servicios sanitarios, opciones de movilidad, zonas de entretenimiento y recintos culturales.

Debido a la extensión territorial de Chapultepec, que supera las 860 hectáreas, la plataforma ayuda a identificar parajes históricos que suelen pasar desapercibidos para los visitantes, tales como los Baños de Moctezuma, la Fuente de las Ranas, la Fuente de Xochipilli y la Fuente Idilio del Amor.

Asimismo, incorpora el apartado Eventos, donde se concentra la agenda semanal de exposiciones, conciertos, talleres y recorridos guiados programados en los distintos recintos del bosque.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Con más de cinco millones de visitantes al año, el Bosque de Chapultepec es el segundo sitio turístico más visitado de la Ciudad de México, sólo por detrás de la Basílica de Guadalupe.

Al ser considerado el segundo parque urbano más grande de América Latina, las autoridades esperan que la tecnología mitigue la dificultad habitual de orientación en un espacio de tal magnitud.

De acuerdo con la página oficial del fideicomiso, esta aplicación "busca fortalecer la infraestructura turística y los servicios de orientación".

Es una apuesta tecnológica para mejorar la experiencia de los usuarios y consolidar al bosque como una de las principales opciones recreativas para quienes lleguen a la capital del país durante la máxima fiesta del fútbol mundial.