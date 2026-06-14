Apenas 24% de adultos de la CDMX cuenta con licenciatura

Sólo 24.6% de los capitalinos mayores de 25 años cuentan con una licenciatura, de acuerdo con datos publicados por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (Copred).

Se trata de un porcentaje que representa apenas la mitad si se compara con el promedio de países como el Reino Unido, Australia, Canadá e Irlanda.

Los porcentajes de escolaridad de los habitantes de la Ciudad de México disminuyen de manera drástica cuando se avanza en el nivel académico: cae hasta 4.3% cuando se trata de un posgrado y a un escaso 0.7% para el grado de doctorado.

“En el caso de las mujeres, las cifras son más bajas: únicamente dos de cada diez habían concluido una licenciatura, 3.9% contaba con estudios de posgrado y apenas 0.6% había terminado un doctorado”, indicó el Copred como parte de los lineamientos de operación del Cuarto Concurso de Investigación sobre Discriminación en la CDMX, publicados en la Gaceta Oficial.

La brecha de exclusión es todavía más severa para los sectores vulnerables.

En el caso de las personas que hablan alguna lengua indígena, únicamente 12% reportó tener estudios universitarios concluidos.

Estas cifras evidencian las desigualdades educativas persistentes en la capital del país y cómo estas se profundizan cuando se analizan por pertenencia a algún grupo históricamente discriminado.”

PERSISTE EXCLUSIÓN

El Copred reconoció que las matrículas universitarias globales han mostrado un crecimiento constante en los últimos años dentro de la capital.

Mientras que en el ciclo escolar 2020-2021 se registraron 849 mil 230 alumnos, para el periodo 2024-2025 se alcanzó la cifra histórica de un millón 40 mil 16 estudiantes.

Sin embargo, el consejo advirtió que este incremento general no se está reflejando de manera proporcional con la incorporación de los grupos que han sido marginados socialmente.

Aunque el número de personas con discapacidad y hablantes de alguna lengua indígena inscritos también aumentó ligeramente, su presencia real sigue representando una proporción mínima dentro de todo el universo escolarizado.

En el ciclo más reciente, apenas alrededor de diez mil 942 personas con discapacidad y ocho mil 641 hablantes de lengua indígena estuvieron inscritas, revelando las barreras persistentes para el acceso y permanencia educativa de estas poblaciones.”

CONCENTRACIÓN DE INVESTIGADORES

De la ya reducida cifra de personas que logran de manera general consolidar sus estudios de nivel superior, el número de profesionales que se dedican a la investigación académica de manera formal es todavía más escaso.

A nivel local, el número de personas adscritas como beneficiarias del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), el estímulo económico que otorga el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), asciende a 13 mil 996 profesionales.

Cabe destacar que, pese al rezago general de la población, la Ciudad de México concentra 31.2% de las personas que realizan investigación en todas las áreas del conocimiento a nivel nacional.

Actualmente, en la Ciudad de México habitan alrededor de 9.1 millones de personas, de las cuales cerca de dos millones son menores de edad.