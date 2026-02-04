Policías salvan a bebé de un mes que se ahogaba en parque de Tlalpan

Una bebé de un mes de nacida fue auxiliada por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya que le menor comenzó a tener problemas respiratorios cuando era amamantada, situación que causó alerta a su madre, quien solicitó ayuda de los uniformados.

Los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) brindaban servicio de seguridad y vigilancia en un parque temático, localizado en la alcaldía Tlalpan, cuando la mujer les pidió ayuda, por lo que intervinieron de inmediato.

“Los uniformados cargaron a la pequeña y trataron de tranquilizar a la madre, además basados en sus conocimientos de primeros auxilios y capacitaciones para atender emergencias, le brindaron los primeros auxilios”, informó la SSC.

Los policías aplicaron la maniobra de Heimlich, con la cual pudieron liberar las vías respiratorias; además, la bebé comenzó a llorar y respirar otra vez, por lo que recobraron la tranquilidad y la mantuvieron en observación para vigilar que no tuviera ninguna complicación.

Foto: SSC

Poco después arribó personal médico del parque, tras revisar con mayor detalle a la menor, diagnosticaron obstrucción parcial de la vía aérea; sin embargo, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

“Una vez más tranquila y luego de recibir algunos consejos, la mujer agradeció el apoyo brindado por los efectivos policiales y se retiró del lugar por sus medios”.

¿Qué hacer ante un atragantamiento?

El atragantamiento puede ser total o parcial, ocurre cuando la vía aérea se obstruye por un cuerpo extraño, si no se atiende de inmediato puede causar la muerte en minutos.

Es parcial cuando:

Tosen fuertemente

La voz puede ser escuchada a pesar de que tose

Se escuchan silbidos y ronquidosen la respiración

Piel morada

Respiración forzada

Aleteo nasal

Es total cuando:

No hay tos

No respiran

No pueden hablar, quejarse, toser ni llorar

Se llevan las manos al cuello y aprietan con los dedos gordo e índice la garganta

Ausencia de sonidos respiratorios y movimientos torácicos

Piel morada

Desmayo

¿Cómo se aplica la maniobra de Heimlich?

Para aplicar la maniobra de Heimlich se tiene que buscar un lugar con espacio, en caso de que la persona que se ahoga se desmaye, colocarse de pie detrás de la persona y separar sus pies, para colocar una pierna en medio y poder sostener su peso en caso de desvanecimiento.

Después se tiene que rodearla con los brazos a la altura de la cintura, con una de las manos localizar el ombligo, colocar uno de los puños de forma lateral dos dedos por encima y que el dedo pulgar quede sobre la línea media del abdomen, por arriba del ombligo.

" data-youtube-vid src="https://www.youtube.com/embed/ ?enablejsapi=1" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen>

Ese puño debe ser apretado con la otra mano y presionar hacia el abdomen de la víctima con rápidas compresiones hacia adentro y hacia arriba, las compresiones se deben repetir hasta que la víctima tosa, arroje el objeto y empiece a respirar o a toser fuertemente.

Aplicación de la maniobra en bebés:

Sostenerlo en el antebrazo, la cabeza se tiene que sujetar con la palma extendida, permitiendo que la boca y nariz queden liberadas

Con el talón de la mano se tienen que dar cinco palmadas entre los omóplatos

Girar a bebé y ver si expulso el objeto y proporcionar cinco compresiones en el pecho

Repetir la maniobra si el objeto no sale, poner el bebé en una superficie firme e inicie maniobras de reanimación cardiopulmonar

" data-youtube-vid src="https://www.youtube.com/embed/ ?enablejsapi=1" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen>

*DRR*