'Ni pacto de silencio, ni censura a la prensa en CDMX'; aclara Brugada

Ciudad de México, al rechazar que haya solicitado a los medios de comunicación un acuerdo para evitar la difusión de hechos violentos, a través de la nota roja. "Ni pacto de silencio ni censura", aclaró la jefa de Gobierno de la

El martes pasado, en conferencia, Brugada dijo que “sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación que le bajáramos a la nota roja, ¿no? Porque la nota roja sabemos que es lo que atrae (…) también es una estrategia para que la gente los vea”.

Micrófonos en el suelo

'Es falso el pacto'

En ese sentido, este miércoles 4 de febrero la jefa de Gobierno aseguró que es falso que haya pedido algún tipo de “pacto” con la prensa y sostuvo que en la Ciudad de México existen plenas libertades para ejercer el periodismo.

Expresó que sus declaraciones se dieron en el contexto de la presentación de resultados económicos y de seguridad durante el 2025, donde destacó una reducción del 55 por ciento en la incidencia delictiva, aunque reconoció que la percepción ciudadana de inseguridad no siempre disminuye al mismo ritmo.

“Todos ustedes estuvieron presentes (en la conferencia del martes) y en ningún momento hablamos de eso (un pacto de silencio)”, recalcó.

No buscaba censura

Precisó que su planteamiento no buscaba censurar ni limitar el trabajo periodístico, sino “abrir una discusión pública sobre el impacto social de la cobertura de violencia”. Esto, al tiempo que llamó a un diálogo con los medios, en el que participe la academia, especialistas y representantes de la sociedad civil.

“Un diálogo abierto sobre la función social de los medios, la ética periodística y también sobre la relación entre medios y gobierno”.

Resaltó que su gobierno respetará la labor crítica de la prensa, pero advirtió que “lo que no es legítimo” es la desinformación.

“Lo que no es legítimo es mentir, desinformar, como cuando se dice que yo pedí un pacto de silencio. En esta ciudad hay plenas libertades y derechos. No hay censura ni persecución por ejercer la labor periodística como antes ocurría”.

Aseguró que es natural que existan medios con posturas críticas hacia los gobiernos de la Cuarta Transformación pero afirmó que “eso no debe traducirse en la difusión de “falsedades”.

“Ni pactos de silencio ni censura en la Ciudad de México. Bienvenido el debate (…) lo que no se vale es estar difundiendo una mentira de lo que no se dijo”, concluyó.



*bb